Par Mohamed Touileb

D’abord, c’est les « Lions du Djurdjura » qui entreront dans le territoire des « Léopards » avec l’intention de le conquérir. Un duel qui s’annonce féroce pour se mettre en ballotage favorable avant la seconde manche à Tizi-Ouzou dans huit jours. En tant que finalistes de la dernière édition, les camarades de Walid Bencherifa chercheront à confirmer leur précédent parcours. Ainsi, ils ne peuvent pas se permettre de sortir d’une manière prématurée dans ce tournoi où ils ont pu briller et atteindre l’ultime étape. Avec un retard à l’allumage en championnat où ils n’ont toujours pas gagné (4 nuls en 4 journées), les Tizi-Ouzéens, tombeurs solides des Marocains de l’AS FAR Rabat (Maroc) lors du tour précédent avec un double succès (0-1) et (2-1), essayeront de profiter de cette épreuve pour retrouver la dynamique du succès.

Toutefois, la mission ne s’annonce pas de tout repos pour les Kabyles qui croiseront le fer avec un adversaire qui était initialement en lice en Ligue des Champions CAF. Et ce, même si niveau prestige les Algériens ont un passif largement plus étoffé et une meilleure notorieté en Afrique.



Les Bécharis déterminés !

De leur côté, les Bécharis font de cette épreuve un des objectifs majeurs pour cet exercice. Le président Mohamed Zerouati a souvent insisté sur l’importance d’aller loin dans la Coupe de la Confédération CAF. D’ailleurs, il n’avait pas hésité à remonter les bretelles aux joueurs car il a constaté un certain relâchement en ce début de séquence 2021-2022. Lors de l’étape écoulée, les Saouris ont pu se défaire des Mauritaniens de l’ASAC Concorde en recevant au stade Omar Hamadi (Bologhine) au match retour.

Chose qui avait déplu au président de la JSS. Ainsi, il avait fait des pieds et des mains afin d’homologuer le stade 20 août 1955 de Béchar. Chose qu’il a fini par obtenir. Avant de pouvoir évoluer dans leur antre fétiche, les Sudistes devront d’abord ramener un bon résultat de chez les Ghanéens des Hearts Of Oak SC qui n’ont gagné aucun de leurs 5 derniers matchs (3 nuls et 2 défaites). On peut aussi signaler que le Wydad Casablanca n’en avait fait qu’une bouchée au Maroc avec une démonstration 6 buts à 1. Néanmoins, la formation d’Accra reste redoutable chez elle puisqu’elle avait dominé les Marocains 1 but à 0 à l’aller. Les Algériens devront être attentifs et essayer de bien négocier ce déplacement. n

Articles similaires