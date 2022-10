Propos recueillis par Farid Ainouche



Reporters : Dalimen participe comme chaque année au FIBDA. Par quelles publications, votre «maison» s’est-elle distinguée durant cette édition 2022 qui s’est terminée hier samedi ?

Dalila Nadjem : Nous sommes très ravis d’avoir été présents à cette année avec quatre nouveautés toutes aussi différentes et variées les unes que les autres. Les amateurs de la BD pourront toujours découvrir, tout d’abord, un roman graphique haut en couleur de la talentueuse Jewee qui après «Mon éternelle hallucination» parue en 2019, nous a gratifiés d’une des œuvres les plus déjantée de ces dernières années avec «Émotions en bazar».

C’est l’histoire d’un régulateur d’émotions qui, à la veille de la fin du monde, s’arrête de fonctionner. On n’en dit pas plus, mais ça se lit comme on mange des «chips». C’est léger et croustillant à la fois.

Dans un autre style, nous avons eu aussi le plaisir de présenter au public, une réédition de la bande dessinée «Rygor, un espion à Alger» de Mahrez Si-Saber. L’intrigue se déroule durant la Seconde guerre mondiale et retrace le parcours d’un officier polonais de renseignements militaires (Mieczyslaw Slowwikowski) qui a créé la cellule de renseignements «Afrique du Nord» à Alger. Incontournable dans la catégorie espionnage, «Rygor» est incontestablement un «must read» historique.

Notre coup de cœur éditorial de l’année, nous vient de Gigi avec «Rwidjel & the cat». Une œuvre dans laquelle les réalités sociales et les ressentis personnels se mêlent et se démêlent dans une déambulation caustique, inédite et en «darja». Avec sa toute première publication, nous sommes persuadés d’être face à une pépite qui va réaliser une belle série avec son personnage Rwidjel, fils de la Casbah, et d’un chat, un «chwiya» trop sarcastique, Messaoud. Pour l’anecdote, Messaoud est un chat qui a été confié par Nawel Louerrad (une autre auteure des éditions Dalimen) à Gigi.

Nous avons, aussi, la coédition du roman graphique de Frantz Fanon avec les éditions La Découverte de Frédéric Ciriez et Romain Lamy. Cette biographie intellectuelle et politique de Frantz Fanon est une introduction originale à son œuvre et elle mérite tout bonnement le détour.

Sans oublier notre nouvelle collection dans la catégorie BD éducatives illustrées par nos bédéistes, à l’image de «Je ne mouillerai plus mon lit» de Radia Amioud. A ce jour, nous proposons trois titres en trois langues : arabe, français et arabe.

Enfin, nous avons «Mère Méditerranée», cette belle œuvre collective qui regroupe des illustrateurs de tout le pourtour méditerranéen et qui a été réalisé comme vous le savez en marge des Jeux d’Oran 2022.



Quelle est la particularité thématique des nouveaux titres publiés ?

Tout d’abord, comme vous avez pu le remarquer, chacun de nos auteurs a des univers singuliers et particuliers. Ils expriment avec un langage bien à eux des appréhensions, des doutes, de l’amour, la vie, des intrigues, etc.

Un de nos objectifs éditoriaux est de permettre aux lecteurs de faire un choix selon leurs goûts et leurs centres d’intérêt. Ils peuvent se retrouver dans l’Alger de la Seconde guerre mondiale, mais aussi d’aujourd’hui avec «Rwidjel & the cat» ou tout simplement voguer dans un monde imaginaire avec «Emotions en bazar». Incontestablement, notre maison d’édition a la particularité de faire émerger des talents tout en stimulant les babines du public.



Dalimen est une maison connue pour encourager et publier les jeunes bédéistes. On imagine cependant que ce n’est pas uniquement pour cette raison que vous avez publié ces jeunes auteur(es) ?

En plus du talent indéniable, nos auteurs travaillent dur pendant des mois, parfois même des années. Ils veulent contribuer à leur manière à façonner le monde dans lequel ils vivent par la BD. Un peu comme leurs aïeux. Ils trouvent, à juste titre, qu’Ahmed Haroun, créateur de la BD M’quidech, est une rock star.

En tant qu’éditeur, nous sommes juste des passeurs. Des «marques temps». Nous construisons des passerelles entre des créateurs et leur public et notre réussite réside dans le fait que la nouvelle génération engage la relève de demain.



L’événement chez Dalimen est l’édition en Algérie de «Frantz Fanon», la BD de Fréderic Ciriez et Romain Lamy déjà publiée en France chez La Découverte. Pourquoi ce choix ? A quelle préoccupation «éditoriale» répond-il ?

Tout d’abord, Frantz Fanon est une icône. Un grand homme dont la vie est un exemple de militantisme, d’intégrité et d’humanisme que toutes les générations doivent connaitre. Le medium de la BD peut justement attiser la curiosité et faire découvrir les contours de son parcours de manière ludique. En tant que passeur, il nous semblait évident de le publier.



A voir l’édition de Fanon par Dalimen, on constate qu’il y a un changement au niveau de la couverture de la BD. Pourquoi ?

Tout simplement parce qu’il nous semblait évident de placer la touche algérienne d’un artiste que nous admirons et qui est Mahrez Si-Saber.

Les éditions La découverte ont tout de suite accepté et Fréderic Cierez (l’auteur) a, en plus d’avoir validé, applaudi la démarche. Nous croyons en la synergie des efforts et la cocréation.

Aussi et même si ça peut paraitre moins glamour, le changement de couverture s’inscrit dans une démarche marketing et éditoriale. Chaque public possède ses codes d’adhésion et nous devons en prendre compte.



La maison Dalimen prévoit-elle de nouvelles co-éditions à l’avenir ?

Évidemment ! Mais dans un sens inverse. Nous travaillons d’arrache-pied ces derniers mois pour permettre à nos auteurs d’être publiés dans d’autres pays. Des rencontres sont prévues avec des maisons d’édition en Argentine, au Brésil, en Italie, en France et même ailleurs pour faire connaitre notre terroir littéraire et affirmer notre «algérianité», un concept qui peut paraitre local, mais qui est tellement universel.

Si nous partons du principe que le pétrole est à l’or noir ce que la culture est à «l’or doux», il est temps de promouvoir ensemble cette nouvelle source d’énergie qui est la nôtre.



Le constat est que le Fibda est l’arbre qui cache la forêt, selon l’expression convenue pour désigner, en ce qui concerne la bande dessinée, l’absence d’un véritable marché. Pourquoi cette réalité alors que la création et la créativité ne manquent pas dans ce champ artistique ?

Je pense que cette question devrait être destinée au nouveau commissaire du Fibda. En tant que maison d’édition, nous sommes juste heureux de voir nos auteurs communier avec leur public.

Cela étant dit, il y a pléthore de créateurs et des myriades d’histoires à faire, à défaire et à raconter. Pour autant, le marché du livre est cahoteux. Il peine à démarrer. Il y a comme une frontière invisible qui sépare le livre de son lecteur ; malgré la soif de découvertes et l’engouement que l’on ressent quotidiennement auprès d’un public jeune ou moins jeune.

Sans parler du prix du papier, des manquements de la distribution et de la disparition successive de plusieurs points de vente. Je pense incontestablement que notre véritable défi, pour les prochaines années, sera de transmuter cette frustration en énergie créative, de digitaliser les parcours et de faire confiance à notre intelligence collective.



Comment et quoi faire pour qu’on ait un marché à la hauteur du potentiel créatif qui existe en Algérie ?

Nous pensons qu’il est temps d’intégrer dans notre équation le facteur de la technologie de pointe dans le domaine de la culture. En d’autres termes, le secteur se doit de se professionnaliser en injectant de nouveaux métiers dans le domaine qui est le nôtre. Nous devons créer des parcours clairs pour les créateurs et d’autres plus simples pour le public. C’est malheureusement, un marché qui manque cruellement d’ergonomie.



Un dernier mot ?

«Faire de la bande dessinée, c’est se souvenir», Chris Ware.

La BD en tamazight, autre vecteur de promotion du patrimoine

La bande dessinée en tamazight marque sa présence au 14e Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA), à travers les publications de Kamel Bentaha, un bédéiste accompli qui raconte et dessine dans ses œuvres le patrimoine et la culture algérienne d’expression amazighe.

Présent sur les étalages et les rayons du 14e Fibda à travers ses six ouvrages déjà sur le marché, Kamel Bentaha s’affaire à assurer un bon encadrement aux nombreux enfants venus assister aux ateliers d’initiation à la bande dessinée en tamazight.

Dans un entretien accordé à l’APS, le bédéiste explique “l’importance de se retrouver» dans les contenus proposés aux enfants et aux jeunes Algériens pour pouvoir «se projeter sereinement dans l’avenir», soulignant ainsi, «la nécessité de promouvoir le patrimoine algérien dans ses dimensions culturelle et historique».

«La BD à l’avantage du récit et du dessin, deux éléments fondamentaux qu’on pourrait mettre au service de notre culture tellement riche et diversifiée, ainsi que notre grande histoire, glorieuse par les hommes et les femmes qui l’ont faite», explique Kamel Bentaha. Relevant la pertinence de la «dimension pédagogique que recèle la bande dessinée», l’artiste réitère son souhait de voir la BD algérienne “s’assumer pleinement» à travers la promotion de personnages porteurs de “l’identité algérienne» dans des «récits qui renvoient à l’histoire de l’Algérie et à la tradition ancestrale».

A travers, «Aâzzi akked Aâzzoul» (le rouge gorge et le préféré), héros d’une nouvelle série, le bédéiste fait vivre et tente d’installer dans la durée, ses deux personnages autochtones dans des trames et des décors qui répercutent leur environnement socioculturel au quotidien.

Kamel Bentaha a obtenu deux prix au FIBDA, celui du Jeune talent en 2016, alors qu’en 2021, il est monté sur la troisième marche du podium.