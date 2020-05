Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier mercredi le moudjahid et ancien ministre, Dahou Ould Kablia, président de l’Association des anciens du Ministère de l’armement et des liaisons générales (MALG) durant la guerre de libération nationale, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi le moudjahid et ancien ministre, M. Dahou Ould Kablia, président de l’Association des anciens du Ministère de l’armement et des liaisons générales (MALG) durant la guerre de libération nationale», précise le communiqué.

Au cours de l’audience, les deux parties ont «procédé à un échange de vues sur la situation générale dans le pays et les perspectives de l’action politique à la lumière des revendications populaires qui sont concrétisées progressivement conformément aux engagements du président de la République dans son programme électoral», ajoute la même source.

Articles similaires