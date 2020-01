Le coureur algérien Youcef Reguigui a remporté hier au sprint, la cinquième étape de la course cycliste «Tropicale Amissa Bongo» au Gabon, disputée entre Lambaréné et Bifoun sur une distance de 82 km, devant l’autre Algérien Youcef Hamza. Reguigui a bouclé la course en 1h45’01», devant Youcef Hamza et le Français Emmanuel Morin, qui détiennent le même chrono.

«Youcef Reguigui a attendu six ans avant de gagner son étape de la Tropicale. Jusque-là ?, il avait toujours été battu d’un fil. Aujourd’hui a, il a enfin pu laisser éclater sa joie en dominant le peloton de cette 15e édition, au sprint car c’est sa spécialité», écrit le site officiel de l’épreuve. Grâce à cette victoire, le cycliste algérien se hisse à la 4e place au classement général (16h45’00»), avec 10 secondes de retard sur l’Erythréen Natnael Tesfazion qui conserve son maillot jaune de leader (16h44’50»), alors que le premier coureur algérien derrière Reguigui n’est autre que Azzedine Lagab, qui pointe à la 10e place (16h45’12»). Après les Erythréens Natnael Tesfazion et Biniam Girmay, le Camerounais Clovis Kamzong, c’est la quatrième victoire africaine en cinq étapes sur cette Tropicale, ce qui n’était jamais arrivé en quinze éditions. Aujourd’hui, la 6e étape sera disputée à Port Gentil (circuit fermé) sur une distance 130 km. Cette 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo de cyclisme au Gabon, enregistre la participation de 90 coureurs, dont six Algériens, à savoir Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane Mansouri et Oussama Cheblaoui.



La Fifpro s’étonne du nouveau rôle de Michel Platini

Du rififi à la Fifpro ? Le syndicat mondial des footballeurs s’est étonné hier de l’arrivée de Michel Platini comme conseiller personnel de son président, Philippe Piat, soulignant qu’un tel rôle n’avait pas été débattu au sein de son comité directeur. « À la lumière des informations de presse associant Michel Platini à un rôle dans notre organisation, la Fifpro aimerait déclarer publiquement qu’aucun poste similaire n’a été évoqué, encore moins approuvé, par le comité de direction », a annoncé l’institution basée aux Pays-bas. Ce communiqué lapidaire de la Fifpro répond aux déclarations de son patron français qui a déclaré cette semaine faire du triple Ballon d’Or France Football son conseiller personnel. «Compte tenu de son aura, de son entregent, des connaissances et des fonctions qu’il a occupées, c’est quelqu’un d’important qui sera écouté au plus haut niveau, avait-il dit mercredi. Je le connais depuis 1972 ! Comme il était libre, ça a facilité le rapprochement. À partir du moment où il est bénévole et qu’il n’occupe pas de fonction élective, il n’y a rien qui nous empêche de parler dès maintenant. »

