La valse des annulations se poursuit mais elle concerne des épreuves plus lointaines. Ainsi, le Giro, qui devait s’élancer le 9 mai, est reporté. Dans la matinée, la Hongrie, qui devait accueillir le grand départ, avait annoncé qu’elle se retirait, l’organisateur a publié un communiqué pour annoncer le report de la course. Le départ de la 103e édition Giro n’est plus décalé. Il n’aura tout simplement pas lieu en mai prochain. Alors que la Hongrie, qui devait accueillir le grand départ, avait préféré tout annuler ce vendredi matin en raison de la pandémie du coronavirus, l’organisateur de la course italienne a annoncé purement et simplement le report de l’épreuve.

La barre des 1000 morts franchie en Italie

«RCS, ayant pris note de la situation nationale et internationale, annonce que les dates du Giro 2020 sont reportées», écrit RCS dans un communiqué. Dans la matinée, le gouvernement hongrois avait donc annoncé ne pas pouvoir organiser les trois premières étapes de l’épreuve prévues dans le pays. Cette fois, tout est reporté. En Italie, la barre des 1000 morts du coronavirus a été franchie jeudi. Depuis le début de semaine, c’est toute la péninsule italienne qui est confinée.

Plus de 60 millions de personnes se retrouvent ainsi en quarantaine, avec l’obligation de justifier tout déplacement, même à pied. Depuis ce vendredi, en France, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits.n

Articles similaires