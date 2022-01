Le grimpeur colombien de l’équipe Ineos, Egan Bernal, a compromis sa saison avant même d’avoir disputé sa première course de l’année 2022, après avoir été victime d’un grave accident lundi, à l’entraînement. Le vainqueur du tour de France, il y a trois ans, a en effet percuté l’arrière d’un autobus, et il s’est gravement blessé suite à ce choc violent. Il a d’ailleurs dû se faire opérer de plusieurs fractures, alors qu’un nombre important de vertèbres a été touché, ainsi que le fémur et la rotule de la jambe droite. «Après l’intervention sur six vertèbres, l’intégrité neurologique a été maintenue et la fonctionnalité des segments concernés a été préservée», ont annoncé les médecins colombiens, en affirmant que sa mobilité et son système nerveux n’étaient pas affectés. Des blessures suffisamment graves pour poser un point d’interrogation sur l’avenir immédiat du cycliste colombien de 25 ans, lui qui espérait revenir fort cette année, avec l’espoir de briller notamment dans le Tour de France.

