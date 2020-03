A l’occasion de la Journée internationale de la femme, la Cinémathèque algérienne, et plus particulièrement la salle du musée du cinéma à Alger, programme du 1er au 8 mars, un cycle de projections avec à l’affiche des films réalisés par des cinéastes algériennes mais aussi des films réalisés sur la femme, annoncent les organisateurs dans un communiqué parvenu à la Rédaction. La Cinémathèque a également mis en avant dans l’affiche de cet événement l’image de Assia Djebbar, la première cinéaste algérienne, en présentant son premier film « Nouba des femmes du mont Chenoua» en version numérisée. La Cinémathèque d’Alger diffusera également le documentaire de la réalisatrice algérienne montante Mounia Meddour « Cinéma algérien, un nouveau souffle ». Mounia Meddour vient justement d’être doublement primée, lors de la 45e cérémonie des Césars. La Cinémathèque algérienne convie les cinéphiles à cette occasion à découvrir ou à redécouvrir, dans le cadre du cycle dédié à la célébration de la femme, le premier documentaire consacré aux jeunes filles algériennes, « Elles », réalisé par Ahmed Lallem en 1966, où il avait interviewé des jeunes lycéennes sur l’avenir de l’Algérie juste après l’indépendance. Un documentaire rare d’une grande importance historique qui a été numérisé par le Centre algérien de la cinématographie pour cette circonstance. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, la Cinémathèque algérienne, offre son espace le 7 mars prochain au réseau Wassila qui va présenter à cette occasion un programme spécial de 14H à 17H avec à l’affiche, le documentaire « Sittar » de Kahina Zina qui lève le voile sur le lourd tabou du viol en Algérie, ainsi que des performances de Slam par les jeunes slameuses Dihya et Lina.

