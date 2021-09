Demain, 29 septembre 2021, sera le jour J de la production locale par Saidal des premiers lots du vaccin chinois contre la Covid-19, le Sinovac. Ce sera à partir de Constantine. Cela a été annoncé il y a plusieurs mois, et (sauf surprise de dernière minute), la promesse va donc être respectée. Ce n’est pas seulement une victoire pour le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, qui avait, à plusieurs reprises, abordé le sujet et qui, au bout, verra concrètement le fruit des efforts de son département. C’est surtout une culture à propager, pas uniquement au niveau des ministères, mais de toutes les institutions publiques. Avoir un objectif à atteindre, et dans des délais précis, et, au bout, réussir ! C’est tellement rare en Algérie, qu’il faut mettre en avant la réalisation de ce projet.

Au-delà du produit lui-même, il y a les gains qui devront suivre avec cette production dz, et celle touchant d’autres médicaments. Lors de son intervention, hier, sur les ondes de la radio Chaîne III, Lotfi Benbahmed a donné le chiffre de 800 millions d’euros qui représentent la baisse de la facture d’importation de médicaments en 2020 et 2021. C’est un acquis loin d’être négligeable surtout en ces temps de vaches maigres.

Maintenant, qu’en est-il des autres secteurs ? Quel autre département ministériel peut se targuer de résultats tangibles et de promesses tenues ? La culture des résultats est, malheureusement, bien absente dans le paysage algérien. Celle des bilans encore plus. Combien de Premiers ministres sont passés sans qu’ils soient jugés sur ce qu’ils ont accompli et sur ce qu’ils ont raté ! Les simulacres de présentation qui se sont déroulés à ce jour, devant des parlementaires mal élus et non représentatifs, n’ont jamais donné d’autres résultats qu’un jeu de rôle, dans lequel les citoyens ont toujours été les perdants.

Donner l’exemple devrait pourtant être l’une des principales missions de tous les responsables, quelle que soit l’importance du poste et de l’activité. Etablir régulièrement un bilan et présenter périodiquement les résultats peuvent être de véritables forces motrices pour une nation.

