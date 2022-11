Qu’est-ce que la culture numérique ? C’est à cette question que répond le programme culturel concocté par l’Institut français d’Algérie (IFA) durant ce mois de novembre, en proposant à son public une série d’activités autour de l’Internet et de la cybernétique.

Par rédaction culturelle

Il sera question de «rencontres» et d’ «ateliers» qui seront encadrés par des «spécialistes» qui s’adressent aux jeunes en particulier mais sans exclusion de tous ceux qui veulent les rejoindre pour s’initier «au numérique et à ses outils» : ordinateur, smartphone, webcam… Le programme qui s’étalera pratiquement sur l’ensemble de l’année prochaine, jusqu’en novembre 2023 -qui sera une date de «bilan et d’évaluation «- concernera «les cultures numériques», «au pluriel», comme aime à le préciser Ahlem Gharbi, Directrice générale de l’IFA. Mais il sera, dans une première étape, particulièrement axé sur «l’outil numérique au service de la valorisation du patrimoine», ajoute la responsable. Mme Gharbi explique que le choix d’orienter en premier lieu les ateliers prévus sur la question du patrimoine a conduit à s’intéresser à la ville de Tlemcen en raison de la richesse de son héritage historique et architectural. Les ateliers devant être organisés à l’antenne locale de l’IFA verront la contribution d’une équipe de l’université de cette ville de l’ouest algérien. Ils seront supervisés entre autres par un architecte spécialisé également en histoire. Lors de ces ateliers, qui seront organisés aussi à Oran et complétés par des projections de films et de documents vidéo, des projets autour du mausolée de Sidi Boumediène sont envisagés avec, à la clé, des séances de formation qui seront proposées au public. «Novembre numérique», dira Ahlem Gharbi à Reporters en marge d’une rencontre conviviale avec les médias, hier à Alger, représente une activité qui existe à l’échelle du réseau des Instituts français dans le monde. Elle a cependant une signification particulière en Algérie «dans la mesure où c’est un pays de jeunes dont la plupart sont férus des nouvelles technologies de l’information et de la communication». «Il y a, dans ce pays, de véritables talents qui méritent d’être encouragés et soutenus comme nous l’avons constaté lors de précédentes éditions dédiées au numérique et au digital», ajoutera-t-elle, n’excluant pas l’éventualité d’organiser prochainement un «concours pour récompenser les meilleurs projets». Et si novembre sera celui du numérique à Tlemcen et Oran particulièrement, décembre sera celui de la langue arabe en tant que «langue de grande culture et de civilisations», des mots qui sont à prendre au pluriel, insistera Ahlem Gharbi pour «toucher du doigt la variété et la richesse des productions artistiques et scientifiques exprimées par cette langue». Le choix de débattre de la langue arabe «comme lieu de création et d’échanges à travers le monde «répond au souci d’être» à «l’heure de la journée internationale de la langue arabe», qui correspond au 18 décembre de chaque année depuis 2012 à l’initiative de l’Unesco. Il s’articule avec la vocation de l’IFA d’être «un grand espace de rencontres et de partage des cultures entre l’Algérie et la France». <