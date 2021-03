Le corps sans vie d’une huitième victime de la crue de l’Oued Meknassa, dans la wilaya de Chlef, a été retrouvé, lundi, par les éléments de la protection civile, portant le bilan de cette catastrophe naturelle à 8 morts et 2 disparus , a-t-on appris auprès de ce corps constitué. Le Capitaine Yahia Mesaadia a indiqué à l’APS que, les équipes de recherche ont retrouvé, vers 15H30 à environ 400 mètres du lieu de jonction de l’Oued Chlef et Oued Meknassa, le corps sans vie d’une de trois personnes portées disparues lors de la crue, samedi soir, de l’oued Meknassa. Il s’agit d’un enfant âgé de sept ans, ce qui porte le bilan des victimes de cette crue à 8 morts, a-t-on précisé de même source, en signalant que les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres disparus. Les fortes précipitations qu’a connues la wilaya de Chlef, samedi dernier, ont entraîné la crue de l’Oued Meknassa qui en débordant a emporté trois véhicules. Un bilan précédent a fait état de sept morts (deux femmes, trois hommes et deux enfants), rappelle-t-on. <

