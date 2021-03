Les deux victimes repêchées, hier lundi, par les unités de la Protection civile dans la région de l’Oued Meknassa, à l’ouest de Chlef, qui a enregistré des inondations dans la nuit de samedi suite à des pluies diluviennes, ont été inhumées, mardi, dans la commune d’Ouled Abdelkader, dans une atmosphère émouvante. Les funérailles des deux victimes, un enfant de 7 ans et sa sœur de 11 ans, se sont déroulées au cimetière «Ouled Yahia», de la commune d’Ouled Abdelkader, en présence du wali Lakhdar Sadas, des autorités civiles et sécuritaires, de représentants de la société civile et de nombreux citoyens de la région. Les unités de secours et de recherches de la Protection civile ont retrouvé, lundi, aux environs de 15h30, le corps d’un enfant de 7 ans, avant de poursuivre leurs recherches, qui ont abouti, aux environs de 18h30, à la découverte du corps de sa sœur de 11 ans, portant à neuf le nombre des victimes de la crue de l’Oued Meknassa. Les recherches se poursuivent, mardi, pour trouver la dernière disparue âgée de six ans, à travers l’intensification des opérations, auxquelles prennent part les directeurs de la Protection civile des wilayas de Relizane, Tiaret et Médéa, a-t-on appris auprès de la direction locale de ce corps constitué. Dans une déclaration à l’APS, le capitaine Yahia Messaadia a fait part de la mise en place d’une nouvelle stratégie de recherche pour trouver la dernière disparue, par l’intensification des opérations dans la zone, où les deux dernières victimes ont été trouvées, avec le soutien d’un nombre d’associations et de citoyens, a-t-il informé. Pour rappel, de fortes précipitations ont été enregistrées, samedi soir à Chlef, provoquant la crue de l’Oued Meknassa, qui a emporté trois (3) véhicules et a causé la mort de neuf personnes, au moment où une 10e est portée disparue, selon un bilan provisoire des services de la Protection civile.

(APS)

