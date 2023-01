Synthèse de Feriel Nourine

Le marché des assurances en Algérie a enregistré un chiffre d’affaires de 120,2 milliards de dinars durant les neuf premiers mois de l’année 2022, soit une augmentation de 5,4% par rapport à la même période de l’exercice 2021, selon la dernière note de conjoncture du Conseil national des assurances (CNA).

S’agissant de la production réalisée au 3e trimestre de 2022, le marché des assurances cumule un chiffre d’affaires de 41,5 milliards de dinars, en progression de 6,5%, générant, ainsi, une production additionnelle de 2,5 milliards de dinars, indique-t-on dans le même texte, précisant que cette augmentation est le résultat de la croissance des primes collectées au titre des assurances de dommages (+4,8%), des assurances de personnes (+6,6%) et des acceptations internationales (+52,6%), ainsi que la relative valeur ajoutée apportée par l’assurance « Takafu » qui s’élève à 8,5 millions de DA.

Maintenant sa domination sur le marché national, la branche « Assurances de Dommages » (AD) a accaparée une part de 85,8%, suivie par les « Assurances de Personnes » (AP) avec un taux de près de 10%, lit-on dans la même note, qui a fait savoir que les « Acceptations internationales », avec une part de marché de 4,4%, cumulent, quant à elles, une production additionnelle de 236,4 millions de dinars, soit une augmentation de 4,7%, par rapport à la même période de 2021.

Dans le cas précis des « Assurances de Dommages », les compagnies prévoient un chiffre d’affaires de 151,3 milliards de dinars pour l’ensemble de l’exercice écoulé, soit une hausse de 4,3%, ajoute la même source.

Ces prévisions optimistes chez les assureurs sont justifiées par les performances affichées par les assurances de dommages durant le troisième trimestre de 2022, soit un chiffre d’affaires de 36,8 milliards de dinars, qui fait ressortir une augmentation de 3,1%, explique le CNA.

Concernant les sinistres déclarés auprès des sociétés d’assurances au titre des 9 premiers mois de 2022, la CNA a relevé que leur montant a connu une hausse de 5,1%, avec une augmentation de 1,4% en nombre de dossiers.

« Pour 703421 dossiers réglés (dont 4 au titre de l’assurance TAKAFUL), les indemnisations du marché des assurances ont atteint un montant de 44,8 milliards de dinars, en évolution de 2,2%, par rapport à la même période de 2021 », indique la même note, précisant que, en termes de montant, les sinistres à payer ont connu une évolution de 6,2%, pour un total de 100,8 milliards de dinars (dont 2,2 millions de dinars cumulés en assurance TAKAFUL, concernant 55 dossiers).

Le nombre de dossiers, quant à lui, a diminué de 3,8%, passant, de 1,5 million dossiers en suspens, au 30 septembre 2021, à 1,4 million de dossiers, au 30 septembre 2022, selon le même document.

Quant à la production de la « Réassurance » durant le 3e trimestre 2022, la Compagnie centrale de Réassurance (CCR) totalise 1,9 milliard de dinars, en affaires internationales, contre 1,2 milliard de dinars, au 3e trimestre 2021, soit une hausse de 52,6%, selon la CNA. Cette augmentation est induite, essentiellement, par la branche « Incendie » (+72%), dont la part dans le portefeuille est de 65,4%, suivie de loin par les branches « Engineering », « Transport » et « Accident et RD » qui occupent communément 28,5% et marquent des hausses respectives de 47,5%, 60,3% et 55,3%.

En matière de parts de marché, celles des sociétés publiques restent prédominantes, avec une part de 76,9% du marché des assurances de dommages et un chiffre d’affaires de 79,3 milliards de dinars, durant les 9 premiers mois de 2022.

De leur côté les compagnies d’assurances privées ont totalisé un chiffre d’affaires de 22,3 milliards de dinars durant la période référence, soit une part de 21,6%. <

