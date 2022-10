« Nos fournisseurs Algérie, Norvège, Azerbaïdjan sont devenus très importants avec la crise ukrainienne. Nous comptons ne plus dépendre de la Russie en 2027 dont nous dépendons actuellement à 31%. Nous avons accru nos importations de gaz des Etats-Unis et de Norvège. Nous avons signé des accords avec l’Egypte et Israël. Nous importerons du gaz du Qatar, des Emirats, de Corée du Sud et du Japon. »

