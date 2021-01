Lors de la victoire de Juventus face à Sassuolo ce dimanche, Cristiano Ronaldo a inscrit son 759e but en carrière. Il égale ainsi le record de réalisation de Josef Bican. En scellant la victoire de la Juventus face à Sassuolo ce dimanche (3-1), Cristiano Ronaldo a fait un petit pas de plus vers la légende. À 35 ans, le Portugais atteint la barre symbolique des 759 buts. Une statistique atteinte lors de son 1037e match en compétitions officielles. Il égale ainsi le record de Josef Bican (dans les années 1930 et 1940), le meilleur buteur de tous les temps. Le 3 janvier dernier, Ronaldo avait déjà grillé la priorité à une icône du ballon rond. En inscrivant un doublé face à l’Udinese (lors de la victoire 4-1 de la Juventus), il avait ainsi dépassé Pelé et ses 757 buts. Réveillant un vieux débat sur le nombre exact de réalisations du roi durant sa carrière.



Une régularité impressionnante

Outre son efficacité redoutable, c’est surtout la régularité qui effraie chez Cristiano. Voilà maintenant 15 saisons que le natif de Funchal terrorise les défenses et les gardiens de but au point de marquer, à minima, 15 buts par saison en championnat. Stratosphérique. Le record historique partagé avec Josef Bican pourrait bien tomber lors du prochain match de la Juve face au Genoa ce mercredi (20h45) en Coupe d’Italie.

