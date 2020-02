Pep Guardiola a mis le feu aux poudres avec ses déclarations sur son avenir, Manchester United veut casser sa tirelire pour Moussa Dembélé et Cristiano Ronaldo fait la Une des médias italiens, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. « Si nous ne gagnons pas face au Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif du club viendra et me dira : “ce n’est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions” et ils me vireront. Et je leur répondrai : “d’accord, merci, ce fut un plaisir”. » Il n’en fallait pas plus pour que les médias anglais s’emparent de l’affaire ! Pour The Daily Mirror, Pep Guardiola a peur de se faire virer s’il ne s’impose pas en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Alors que l’avenir du Catalan fait souvent débat outre-Manche, ce n’est pas près de s’arranger.

