Hôteliers, voyagistes, artisans et, plus globalement, professionnels du tourisme et des voyages sont les plus grands perdants de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus dans le monde et en Algérie. Confinement, fermeture des frontières, des agences de voyages et des hôtels, le secteur du tourisme et des voyages a été sans doute l’un des plus affectés par la pandémie de la Covid-19. C’est celui qui encaisse le plus de pertes du chiffre d’affaires et des bénéfices. Les agences de voyages et les hôteliers ont été carrément à l’arrêt, faute de mouvements de population, alors que 50% des employés continuaient à percevoir leurs salaires pendant les mois du confinement. Il faut dire que les touristes et les vacanciers algériens sont victimes de leur exposition à l’offre étrangère, alors que l’offre nationale, beaucoup moins importante en rapport qualité-prix, peine à prendre son envol, faute d’une politique économique faisant du tourisme l’un de ses principaux réacteurs de croissance. Il est vrai que les pertes auxquelles font face les voyagistes et les hôteliers sont pour le moins importantes, l’autre grande inconnue de cette crise sera sans nul doute son ampleur sur l’emploi. C’est pourquoi, le gouvernement a décidé de déconfiner progressivement, dès cette semaine, afin de limiter l’impact de la crise sur certains secteurs économiques. Les métiers du tourisme, des voyages et de l’artisanat sont les premiers à être autorisés à redémarrer, en attendant la réouverture des hôtels, des plages, des frontières et la reprise du transport aérien. Quoi qu’il en soit, et nonobstant cette volonté de répondre au cri de détresse des voyagistes et des hôteliers, la reprise de leurs activités sera assurément lente et tributaire de l’ouverture des frontières et de la reprise du transport aérien. Mais les vacances cette année ne seront assurément pas comme les précédentes compte tenu de l’incertitude et l’inquiétude que fait peser encore la pandémie. Le président du Syndicat national des agences de voyage de l’ouest (SNAV), Tewfik Midoune, avait déjà alerté sur un effet semblable à « un véritable séisme » qu’a eu la pandémie de coronavirus sur les agences de voyage et de tourisme. La plupart d’entre elles ont baissé rideau en attendant que l’orage passe. Ces agences, dont l’autorisation de réouverture n’apporte que peu, emploient 10 000 travailleurs, dont la moitié est en congé exceptionnel tandis que l’autre était en chômage technique. De toute manière, la décision de déconfinement progressif offre une lueur d’espoir aux voyagistes et professionnels du tourisme et des vacances, même si les vacances de cette année seront naturellement conditionnées par un respect strict des mesures de sécurité sanitaire.

Ce n’est donc pas totalement perdu, mais ce ne sera plus comme avant et les voyagistes et voyageurs doivent apprendre à redoubler de vigilance face à un virus, certes en perte de vitesse, mais encore omniprésent. Il y a une semaine, Abdelkader Ghaouti, conseiller du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, a expliqué qu’un protocole sanitaire en cours d’élaboration par un comité technique, composé d’experts et d’opérateurs du domaine du tourisme, sera annoncé dans les « prochains jours » dans l’objectif de protéger la santé des citoyens et d’éviter la propagation du nouveau coronavirus, notamment durant la saison estivale. Jusqu’à présent, et en attendant la reprise des activités et la demande des produits de voyage, la crise se traduit dans le secteur par des destructions d’emplois et des risques de faillite qui toucheraient les 3 400 agences de tourismes et de voyages et les centaines d’établissements hôteliers dont le salut repose sur la réussite de cette guerre contre le virus. La reprise sera lente même après le déconfinement, car, au-delà des conséquences de la fermeture des frontières et l’arrêt du transport aérien, la crise sociale est passée par là avec, comme éléments visibles, une érosion du pouvoir d’achat, une hausse du taux de chômage et de l’inflation, ce qui se traduirait par une baisse de la demande des produits de loisirs et de voyages. n

