Les mesures anti-Covid-19 concernant le confinement partiel à domicile de 20h00 à 06h00 du matin dans 37 wilayas ainsi que les autres mesures de prévention ont été reconduites pour une durée de dix jours à compter d’aujourd’hui.

PAR INES DALI

Les wilayas concernées sont Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Témouchent, Relizane et Ouled Djellal, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministère. La suspension de l’activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs et du transport inter-wilayas durant les week-ends dans les wilayas concernées par le couvre-feu, la fermeture des salles de sport et de fêtes ainsi que la limitation de la vente dans les cafés et restaurants en mode «à emporter» et l’interdiction de tous les regroupements restent en vigueur durant les dix jours de confinement partiel.



Les directives de M. Tebboune

Ces mesures ont été annoncées après la réunion périodique du Haut Conseil de sécurité (HCS), présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, durant laquelle ont été examinées le «suivi de la situation générale sur les plans sécuritaire et sanitaire», les «préparatifs de la rentrée sociale et des prochaines échéances locales».

A propos de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le président de la République a donné trois instructions. Il s’agit d’«accélérer les procédures d’acquisition de nouveaux concentrateurs d’oxygène, dont 3.000 unités devraient être réceptionnées aujourd’hui (hier, ndlr) et autant ce week-end», d’«installer les stations de production d’oxygène au sein des hôpitaux pour garantir l’autonomie en cette matière vitale dans les plus brefs délais» et de «poursuivre la campagne de vaccination en accordant la priorité aux wilayas les plus touchées, d’autant que l’Algérie vient de réceptionner 5 millions de doses cette semaine», selon un communiqué de la présidence de la République.

Saluant l’élan de solidarité populaire en riposte à la propagation de la pandémie de Covid-19, le Président a invité les citoyens à «davantage de vigilance et de respect des mesures préventives face au variant delta connu pour sa propagation rapide».

Au volet sécuritaire, il s’est félicité de la «stabilité qui prévaut dans le pays et de l’amélioration de la situation sécuritaire face aux tentatives incessantes visant l’unité de la Nation, à travers l’exploitation des conditions sociales, tel le chômage, dans certaines wilayas du sud», peut-on lire dans le même communiqué.

Dans ce contexte, il a été décidé de «traiter le problème de l’emploi dans le sud et poursuivre les individus impliqués dans la diffusion de fake news via les réseaux sociaux à des fins alarmistes», de «charger les membres du HCS de créer un nouveau pôle pénal pour le suivi et la lutte contre les crimes cybernétiques», d’«incriminer et durcir les peines à l’encontre des incendiaires à l’origine des feux de forêts», d’«améliorer le service public d’approvisionnement en eau avec la prochaine mise en exploitation de nouvelles stations de dessalement d’eau de mer», .

Concernant la prochaine rentrée sociale, instructions ont été données pour l’Inspection des établissements éducatifs scolaires, universitaires et ceux relevant de la formation professionnelle et intensification de la coordination avec le staff médical pour l’adoption d’un protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19.

Il s’agit également, selon la même source, d’adopter le dialogue avec le partenaire social pour trouver des solutions aux problèmes et préoccupations des travailleurs des secteurs de l’Education, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la santé. Au terme de la réunion, il a été fait référence aux préparatifs des prochaines échéances locales, prévues en novembre prochain en cas d’amélioration de la situation sanitaire.