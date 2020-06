La journée de demain, vendredi, marquera le vingtième jour depuis le début du déconfinement progressif et flexible en deux phases. La première entamée le 7 juin et, une semaine après, la reprise de nombreuses activités économiques et commerciales et le réaménagement des horaires du couvre-feu pour 29 wilayas, outre le déconfinement total pour 19 autres. Le constat des professionnels de la santé est sans concession.

Les mesures de prévention contre le coronavirus qui devaient accompagner ce déconfinement continuent à ne pas être respectées par une partie de la population, s’accordent-ils à dire, notamment en ce qui concerne l’obligation du port du masque et le maintien de la distanciation physique dans les lieux publics. Pour eux, ce sont des mesures qu’il faut absolument respecter pour faire baisser le nombre de contaminations qui va crescendo ces derniers jours. Face au relâchement constaté en matière de non-respect de ces mesures, ils estiment qu’une application stricte de la loi est exigée si on veut casser la chaîne de transmission du virus.

Le Pr Madjid Bessaha, chef de service de médecine légale au Centre hospitalo-universitaire de Béni Messous, attire l’attention sur la situation actuelle de la propagation de la Covid-19 : «Je tire la sonnette d’alarme. Nous ne sommes pas à l’abri d’une situation dramatique. Il y a tous les jours un nombre de cas élevé, il y a également des décès, cela est inquiétant.» Se disant ne pas vouloir verser dans l’alarmisme mais qu’il est de son devoir de dire la vérité, il pointe du doigt «l’incivisme d’une partie de la population qui, même si elle est minoritaire, peut être nuisible pour la majorité puisqu’elle peut lui transmettre le virus».

«Nous ne sommes pas encore satisfaits des comportements que nous voyons dès le moment où il y a plus de cas, mais on peut aussi dire qu’il y a plus de cas car il y a plus de moyens de dépistage», a-t-il déclaré. En tout état de cause, il estime qu’«il n’est pas facile de dire que la situation est maîtrisable, mais elle est gérable», ajoute le Pr Bessaha, tout en insistant qu’il y a «relâchement» et qu’«il faut faire appliquer la loi qui oblige à respecter les mesures de prévention».

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus, estime, lui aussi, qu’«il faut que l’autorité montre que la force doit rester à la loi. La loi doit être prise au sérieux, sinon elle ne sert à rien». Et d’insister que «la loi est faite pour être appliquée». Il tient à noter, dans ce sens, que la hausse des cas confirmés dans les wilayas comme Sétif, M’sila, Biskra, Oran, Alger, Blida et autres, ainsi que celle des cas en réanimation, autour d’une trentaine, n’étaient pas attendues», tout en soulignant «une stagnation des cas de décès autour d’une dizaine».

«Il n’est plus possible de tolérer le laxisme»

Ce qui lui fait dire aussi que «ce rebond est le résultat du relâchement que tout le monde a constaté partout, comme si le coronavirus n’existe pas». Et au Dr Bekkat Berkani de conclure que «nous sommes dans un état d’urgence sanitaire et parce qu’il y a danger vis-à-vis de la collectivité et de la société, il y a un certain nombre de coercitions qui sont légales. Quelqu’un qui ne porte pas de masque dans l’espace public doit être sanctionné par la loi. Le décret existe, il fait force de loi».

Un avis que partage également le Pr Abdelkrim Soukehal face à une situation qui devient plus inquiétante qu’au début de l’apparition de cette pandémie dans le pays. Pour lui, «l’obligation du port du masque doit être respectée par tous les citoyens» et que «dans le cas où le constat est autre, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur si l’on veut limiter la propagation du coronavirus». Il conclura, lui aussi, qu’il n’est «plus possible de tolérer le laxisme».

Le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a d’abord tenu à déclarer qu’il est dans la nature de l’être humain d’échanger avec l’autre, d’avoir des contacts avec le reste de la société, mais que cela n’était nullement une raison pour justifier le relâchement, cela d’autant que le personnel médical est dans une situation d’épuisement que les gens doivent comprendre. Pour lui, il est nécessaire que la loi soit appliquée pour venir à bout des comportements qui sont à l’origine de la hausse des cas si on veut casser la chaîne de transmission du coronavirus.

La situation inquiétante d’une évolution à la hausse des cas confirmés et de l’apparition de nouveaux clusters dans certaines wilayas, qui ont conduit à la saturation des services Covid des hôpitaux des grandes villes, ont obligé les autorités sanitaires à y dépêcher des équipes pour mener des enquêtes épidémiologiques. Celles-ci sont en cours afin de pouvoir faire un suivi rigoureux des cas confirmés, ces derniers présentant un haut facteur de risque quant à la propagation du nouveau coronavirus. La phase actuelle nécessite une plus grande vigilance de tous pour éviter un retour en arrière de la situation épidémiologique. Tel est le message des professionnels de la santé qui n’excluent pas un reconfinement des régions touchées par la hausse des contaminations.<