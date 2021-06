Le président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu, mardi, au Palais de Carthage, d’anciens chefs de gouvernement avec lesquels il a discuté des moyens susceptibles de sortir le pays de la crise politique, économique et sociale qu’il traverse, rapporte l’agence de presse tunisienne TAP. Les causes ayant conduit à cette situation de crise ont, également, été évoquées. La rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’actuel chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a vu la participation de trois anciens chefs de gouvernement. Il s’agit de Ali Laarayedh, Youssef Chahed et Elyes Fakhfakh. Le président tunisien a, lors de l’entretien, affirmé être «disposé au dialogue», mais refuse toutefois que ce dialogue se déroule «à la manière des dialogues précédents». «Le dialogue n’aura lieu que si de vraies solutions seront recherchées aux problèmes des Tunisiens et des Tunisiennes». «Il ne se déroulera pas à la manière des dialogues précédents», a-t-il soutenu dans une vidéo diffusée sur la page officielle de la Présidence de la République. Il a fait observer que le précédent dialogue, jugé «national», ne peut être qualifié ni de «dialogue», ni de «national». Il a regretté les agissements de certains «qui se proclament patriotes, ayant foi en la volonté du peuple, et qui se rendent secrètement à l’étranger pour trouver un moyen d’écarter le président de la République». M. Kaïs Saïed a insisté sur le besoin d’entreprendre des réformes politiques, notamment face à la paralysie des appareils et institutions de l’Etat, une paralysie due «au système politique actuel et au mode de scrutin». Il a affirmé son engagement à défendre les institutions de l’Etat et à les protéger contre «les complots et les manigances», en attendant la mise en place d’un nouveau système politique. La Présidence de la République ne sera pas «un faux témoin, ni un allié pour quelque partie que ce soit», a-t-il dit, rappelant qu’il n’appartient à aucun parti politique, alliance ou coalition quelconque. Les participants à cette réunion ont été unanimes à souligner la nécessité d’élaborer une nouvelle vision basée sur des réformes politiques fondamentales, dont la révision de loi électorale et certaines dispositions de la Constitution. Ils ont, également, convenu d’organiser une nouvelle réunion dans les plus proches délais pour permettre à chacun de présenter ses propositions. Ils ont, aussi, décidé de l’éventualité de l’élargir à d’autres parties.

Articles similaires