Mais où est passée l’Union Africaine (UA) ? L’évolution du dossier du Sahara occidental, avec la décision de plusieurs Etats du continent d’ouvrir des représentations consulaires à Laâyoune, ainsi que les développements inquiétants de la crise libyenne ont fini par imposer un constat. Face à ces deux dossiers, pour ne citer que ces ceux-là, l’organisation panafricaine n’a jamais été aussi absente du terrain politique et diplomatique. Pourquoi ?

Synthèse Lyes Sakhi

Les raisons de son isolement géopolitique sont nombreuses tout comme les causes de son inefficacité, une réalité qui révèle au passage les rapports de force qui opposent les Etats membres malgré leur consensus de façade. Il en sera peut-être question lors du prochain sommet du Conseil de paix et de sécurité, les 8 et 9 février prochain. Il en sera certainement question lorsqu’il s’agira de faire le bilan de la présidence égyptienne de l’UA avant que l’Afrique du Sud ne prenne le relais.

Ces deux perspectives semblent en tout cas susciter l’espoir d’universitaires et de spécialistes algériens qui plaident pour l’engagement de l’organisation panafricaine dans le règlement de l’épineuse crise libyenne entre autres. C’est ainsi que, dans une déclaration à l’APS, le professeur en droit et relations internationales, Fayçal Mokadem, affirme que l’« implication » de l’UA est une nécessité. Pour ce professeur à l’université de Tizi Ouzou, qui considère que l’Algérie a une carte à jouer aussi bien à titre individuel que dans le cadre de ses efforts au sein de l’Union Africaine, que le prochain sommet d’Addis-Abeba « est important en vue d’éviter davantage de dérapages sécuritaires en Libye ainsi que leurs retombées sur la région ». Selon lui, il constituera « une occasion pour réitérer le refus des pays de l’UA de toute ingérence étrangère dans la crise libyenne ».

Pour une projection d’une force africaine de maintien de la paix

Le sommet, estime-t-il, se focalisera sur la réalisation de deux objectifs : «user de l’influence de l’UA pour le maintien du cessez-le-feu et de la trêve en Libye », en tant que principe fondamental, pour « pouvoir ensuite engager le processus politique supervisé par l’ONU ».

Par ailleurs, poursuit-il, le Conseil pourrait examiner la possibilité « de l’envoi et du déploiement de forces africaines en Libye pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la région », ajoutant que « le cessez-le-feu en Libye, en dépit de sa fragilité, a toutefois contribué au recul de la violence, même si certaines milices armées poursuivent leurs opérations militaires pour des objectifs stratégiques ». Un autre universitaire, le professeur Amine Mesbah, affirme que l’envoi de forces militaires issues de pays de l’Union africaine (UA) en Libye « garantira le respect du cessez-le-feu en vigueur » par les protagonistes de la crise. «L’envoi de forces militaires de l’UA est susceptible de garantir le respect du cessez-le feu en vigueur en Libye et préserver ainsi la vie des civils, ainsi que le maintien du fonctionnement des institutions du pays », précise-t-il, insistant sur le fait que le déploiement de telles forces « doit être fait sous l’égide des Nations unies (ONU) ».

Pour le professeur Mesbah, en l’absence de dispositif de supervision sur place, « le cessez-le feu en vigueur demeure fragile et sujet à des violations ».

D’après lui, certains pays africains pourront faire plus et mieux s’agissant de la résolution de la crise libyenne. « C’est le cas notamment de l’Algérie, qui peut contribuer à la formation des services d’ordre afin de bien veiller sur la sécurité des personnes et des biens », a-t-il dit, soulignant que l’Algérie maintient son élan de solidarité avec les Libyens en intensifiant ses aides humanitaires, qui vont désormais en grandissant, au profit des populations de ce pays voisin. Pour l’universitaire, l’Algérie est également «consciente du rôle important» qui lui échoit dans la recherche d’une issue à la crise libyenne. « La récente réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins, tenue à Alger sur initiative de la diplomatie algérienne, s’inscrit dans cette vision», note-t-il.n