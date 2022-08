Synthèse de Feriel Nourine

A l’inverse du gaz et de l’électricité, dont les prix sont en train de flamber sous l’effet des restrictions de gaz russe, le pétrole continue à évoluer dans une fourchette nettement inférieure à celle qui avait dominé le marché pendant plusieurs mois.

Après une clôture hebdomadaire marquée par une légère hausse, le marché entamait hier une nouvelle semaine dont le début était marqué par un nouveau recul des cours. Sur l’InterContinentalExchange, le Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s’affichait encore nettement en deçà des 100 dollars. La référence européenne était loin de cette barre et valait 95,97 dollars le baril à Londres, en baisse de 0,78%.

De son côté l’américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en septembre descendait de nouveau sous les 90 dollars, se contentant de 89,76 dollars, après avoir perdu 1,11%.

Selon les analystes, la crise énergétique actuelle «n’a pas réussi à dissiper les craintes persistantes d’une récession qui affecterait la demande». Celle-ci reste menacée et le brut évolue dans cette logique qui réduit ses gains. «En comparaison des prix extrêmes du gaz naturel et de l’électricité en Europe, le brut semble désormais «exceptionnellement bon marché», relèvent encore les analyses

«Prix extrêmes» du gaz signifiaient hier une nouvelle poussée qui a porté le TFF néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, à 280 dollars le mégawattheure (MWh), en hausse de 14%. Plus tôt dans la séance, ils étaient montés à près de 293 euros, un niveau plus vu depuis les séances très volatiles des premières semaines de l’invasion russe de l’Ukraine.

En plus d’un manque de gaz russe qui empêche les stocks de se constituer, et fait planer le spectre d’une pénurie en hiver, l’Europe paye chèrement son gaz et son électricité, à travers une facture qui se fait pesante à différents niveaux socioéconomiques dont les ménages.

«Les prix du gaz naturel sont maintenant si extrêmes, tant en termes de prix que de volatilité, que nous risquons de voir les acteurs du marché se retirer et que les prix pourraient alors se situer n’importe où, sans grande signification», affirme Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb. Il prédit une situation énergétique «extrêmement difficile» en Europe cet hiver, arguant que la Russie pourrait jouer «le tout pour le tout» en faisant encore baisser les exportations de gaz naturel, en particulier à «chaque fois que les prévisions météorologiques seront vraiment froides».

Face à ces données du marché énergétiques, l’euro s’enfonçait hier sous le seuil de la parité avec le dollar, à un niveau plus vu depuis l’année de sa mise en circulation.

Le billet vert profitait pour sa part des tours de vis successifs de la Réserve fédérale américaine (Fed), et l’euro perdait 0,96% vers 15H30 GMT à 0,9941 dollar, un plus bas depuis 2002.

La vigueur du dollar rend les importations plus coûteuses, notamment pour les matières premières comme le pétrole dont le cours est fixé en dollars, accentuant une inflation déjà dévastatrice pour les consommateurs et les entreprises.

«L’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’Europe est partie pour rester là», prévient, à son tour, Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Et la semaine pourrait être douloureuse pour l’euro. Pour l’instant, en 2022, la devise s’était ressaisie après avoir flirté avec le seuil de la parité, mais «de mauvais indicateurs PMI mardi pourraient suffire à ancrer l’euro sous un dollar», prévient-il. <

