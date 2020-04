Toujours désireux de faire revenir Neymar l’été prochain, le Barça n’en reste pas moins réaliste. Selon le journal L’Esportiu, le club catalan, en proie à des difficultés économiques à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, juge «impossible» le transfert du joueur du PSG. Il en faudra certainement plus pour stopper définitivement le feuilleton Neymar-Barça. Mais la crise du Covid-19, qui risque de mettre à mal les caisses de beaucoup de clubs, dont celles du club catalan, devrait au moins le faire temporairement. Si les Blaugrana aimeraient toujours faire revenir le Brésilien, ils se heurtent à la dure réalité du moment. Ainsi, selon le journal catalan L’Esportiu, cette piste devrait être mise de côté.



La priorité se nomme Lautaro Martinez

«Évidemment, nous aimerions recruter Neymar, mais nous devons être réalistes et le faire revenir cet été est pratiquement impossible (…) Son retour est une utopie», a confié un membre de la direction au média. Si le Barça décide d’abandonner (provisoirement) son rêve de recruter le numéro du 10 du PSG, c’est principalement pour deux raisons. La première, évidemment, reste son prix. Alors que la crise sanitaire aura probablement raison de l’inflation constatée sur le mercato ces dernières années, le club de la capitale ne semble pas vraiment disposé à baisser le prix de sa star.

Ensuite, L’Esportiu explique que le Barça ne connaît pas encore les répercussions réelles de la crise actuelle sur ses caisses. Une chose est sûre : la masse salariale, estimée à environ 600 millions d’euros, devra être réduite. Alors autant dire qu’il devient difficile de faire signer un joueur qui gagne un salaire mensuel brut estimé à un peu plus de 3 millions d’euros. Et le très probable retour de Philippe Coutinho, actuellement prêté au Bayern Munich, risque de ne rien arranger. Selon une source citée par le média, les Blaugrana préfèrent se concentrer sur Lautaro Martinez (Inter Milan), vraie priorité du prochain mercato estival.n

