Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a effectué une visite d’inspection aux projets de réalisation de deux stations de dessalement d’eau de mer à El Marsa et Bordj El Kiffan, lesquels seront livrés vers la fin de l’année en cours. D’une capacité de production de 60.000 mètres cubes/jour, la station d’El Marsa sera livrée sur plusieurs étapes vers la fin de l’année en cours», lit-on sur la page Facebook de la wilaya d’Alger. La deuxième station située à «Bateau cassé» d’une capacité de 10.000 mètres cubes/jour sera mise en exploitation en décembre 2021. Les deux stations seront réalisées par les moyens publics nationaux et par la société COSIDER, ont fait savoir les services de la wilaya d’Alger. M. Chorfa a ordonné «l’accélération de la cadence de réalisation et le respect des délais de livraison «, soulignant que les deux stations contribuerons à l’augmentation et au renforcement de la distribution d’eau potable au profit de la population de la capitale. M. Chorfa était accompagné durant cette visite par le wali délégué de la circonscription administrative de Dar El Beida et le directeur des ressources en eau d’Alger. n

