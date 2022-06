La crise alimentaire qui guette le monde est en train de s’installer rapidement, selon le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu. «Nous risquons sérieusement de faire face à une crise d’accès à la nourriture maintenant et à une crise de disponibilité alimentaire pour la prochaine saison», a-t-il alerté lors d’une conférence ministérielle du G7 sous le thème «Unis pour la sécurité alimentaire», tenue à Rome. C’est pourquoi il y a nécessité de prendre des «mesures urgentes pour enrayer la crise alimentaire mondiale et transformer les systèmes agroalimentaires», a-t-il ajouté.

Consciente de cet enjeu vital, l’Algérie a pris les devants et mise sur le développement de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire en identifiant les points faibles sur lesquels elle doit agir afin d’assurer sa sécurité alimentaire. Une étude rendue publique en mars dernier a démontré que «l’Algérie est moins exposée à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire», mais il persiste des questions liées aux «déséquilibres de la ration alimentaire et à l’instabilité des approvisionnements alimentaires née de la crise sanitaire». Certaines filières dont les céréales et la poudre de lait notamment sont loin de couvrir la demande nationale et le pays a recours à leur importation sur les marchés mondiaux où les prix ont flambé. Même si l’Algérie a été classée par le PAM (Programme alimentaire mondial des Nations unies) première en Afrique en matière de sécurité alimentaire, soit dans la même catégorie que la majorité des pays européens, les Etats-Unis, le Canada, la Chine, de Russie, le Brésil et l’Australie, il n’en demeure pas moins que le pays continue de déployer de grands efforts dans ce sens.

Nombreux sont les pays à travers le monde vivant une situation de famine et, dans ce registre, le directeur général de la FAO a insisté sur la nécessité d’investir dans les pays les plus durement touchés par la hausse des prix alimentaires et de soutenir la production locale d’aliments nutritifs, notant que la production agricole ne bénéficie que très peu des financements destinés aux situations d’urgence liées à la sécurité alimentaire.

«Les pays doivent favoriser des politiques qui optimisent la productivité, l’efficacité, la résilience et l’inclusivité des systèmes agroalimentaires, ce qui nécessitera des investissements financiers importants estimés à 8 % de la taille du marché agroalimentaire», a indiqué le directeur général de la FAO, ajoutant que les investissements devraient couvrir les infrastructures matérielles, les infrastructures de la chaîne de valeur, l’innovation, les nouvelles technologies et les infrastructures numériques inclusives. Evoquant la transparence du marché et la nécessité de stabiliser les prix, il a souligné «l’importance du système commercial mondial de rester ouvert», rappelant que la FAO s’était engagée à améliorer la transparence au moyen du Système d’information sur les marchés agricoles (AMIS).

