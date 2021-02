Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté un individu pour usurpation de l’identité d’un capitaine de l’Armée nationale populaire (ANP), possession illégale d’un uniforme militaire et port d’arme blanche prohibée, a indiqué lundi un communiqué de Direction générale de la sûreté nationales (DGSN). Cette affaire fait suite à la réception par la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga de deux instructions du parquet faisant état de vol d’un véhicule, de vol par effraction et de vol d’un montant d’argent au niveau d’un distributeur automatique de billet, a précisé la même source. Les services de la police judiciaire ont diligenté une enquête concernant le vol d’un véhicule de marque « Audi » à Dely Brahim, d’un téléphone portable , des cartes et des chèques bancaires et une deuxième clé de la voiture Audi « , a précisé le communiqué. Les investigations menées par la brigade la police judiciaire ont donné lieu à l’identification du suspect après la localisation du téléphone volé, a ajouté la source, faisant savoir que le mis en cause se faisait passer pour un capitaine à l’Armée. Les éléments de la police judiciaire ont saisi lors de cette opération, un uniforme militaire et une arme blanche prohibée. Les suspect a été présenté devant la juridiction territorialement compétente.

