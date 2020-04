Déférés mardi devant le Parquet sous le chef d’accusation de « commercialisation illégale de produits pharmaceutiques avec utilisation de véhicule», les 3 suspects ont été écroués par le magistrat instructeur. Les mis en cause âgés de 22 et 26 ans, parmi lesquels une fille, ont fait l’objet de neutralisation mardi par les éléments de la Brigade de recherches et interventions (BRI) de la Sûreté de wilaya dans un point de contrôle mis en place spécialement au niveau de la ville d’Oum El Bouaghi. Ils étaient à bord d’un véhicule, où une quantité de 2 523 comprimés de psychotropes était déposée sur le tableau de bord. Cette opération spécifique a été concrétisée grâce à l’exploitation minutieuse d’informations crédibles par les éléments de la BRI, qui ont multiplié les patrouilles dans les artères du chef lieu de wilaya et autres grandes agglomérations en cette période de conjoncture sanitaire où certains énergumènes profitent de l’occasion pour commettre des actes d’agression, de vol, d’écoulement de drogue et autres. D’autre part, la vigilance et le professionnalisme des éléments de la police de la Sûreté de daïra de Aïn Kercha (40 kilomètres au sud-ouest du chef lieu de wilaya), leur a permis de saisir une importante quantité de boissons alcoolisées dissimulées dans 2 semi-remorques. C’est suite à l’immobilisation, le 9 avril 2020, d’un véhicule utilitaire à son bord 2 individus, au niveau d’un point de contrôle surprise, mis en place par les policiers de Aïn Kercha, que ces derniers ont saisi d’abord 191 unités de boissons alcoolisées. Poursuivant leur investigation, les enquêteurs ont procédé à la fouille du domicile de l’un des mis en cause qui s’est soldée par la saisie de 1 789 autres unités de boissons alcoolisées. Exploitant des informations concernant le passage d’un camion transportant une importante quantité de boissons alcoolisées les enquêteurs sont parvenus à l’immobiliser et ont saisi plus de 7 000 unités de boissons alcoolisées et à neutraliser le suspect. Les 3 mis en cause dans l’affaire de « détention, transport à des fins de commercialisation illégale de boissons alcoolisées» ont été déférés devant le Parquet. K. M.