Poursuivant leurs opérations de lutte contre la criminalité, les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ne cessent de porter des coups à l’encontre des réseaux de criminels et dealers écumant certains lieux. Dans ce sillage, 2 individus âgés de 20 et 26 ans activant dans le vol à l’arraché de téléphones portables, ciblant surtout les jeunes filles sans défense, et l’écoulement et la commercialisation de psychotropes dans les milieux juvéniles des cités, ont été neutralisés par les éléments de la 3e Sûreté urbaine d’Oum El Bouaghi. Le jeune homme de 20 ans, activant dans le vol à l’arraché au niveau de la cité Benboulaid 2 (dite Chichane), a été neutralisé le 8 janvier suite aux investigations déclenchées sur la base d’une plainte et déféré le 9 janvier devant le Parquet pour vol à l’arraché de téléphones portables. Celui âgé de de 26 ans, activant dans l’écoulement de psychotropes au niveau de la cité Mostefa-Benboulaid du chef-lieu de wilaya, a été arrêté dans la souricière mise en place par les éléments de la 3e Sûreté urbaine en possession de 60 comprimés de psychotropes qu’il s’apprêtait à écouler . Le mis en cause a été présenté le 9 janvier 2019 devant le Parquet pour détention de produits pharmaceutiques à effet de drogue à des fins de commercialisation illégale.

Un taxieur auteur d’une tentative de kidnapping d’une jeune fille

D’autre part, le suspect de la tentative d’enlèvement d’une jeune fille a été aussi neutralisé par les éléments de la 2e Sûreté urbaine du chef-lieu de wilaya. C’est suite au dépôt d’ une plainte le 6 janvier 2020 par une jeune fille à l’encontre d’un chauffeur de « Taxi service » qu’elle avait sollicité pour un déplacement, que les policiers ont entamé les investigations. La victime a été surprise en cours de route par le changement de destination entrepris par le conducteur. Les investigations entreprise par les enquêteurs se sont soldées par l’immobilisation du véhicule et l’arrestation du mis en cause, qui a tenté de prendre la fuite à la vue des policiers. Ce dernier a utilisé une fausse plaque d’immatriculation pour tromper la victime et lui faire croire qu’elle a à faire à un taxi service. Le mis en cause a été déféré le 9 janvier 2019 devant le Parquet pour « enlèvement avec utilisation d’un moyen de transport ».

Voleur à l’arraché

Désormais le jeune de 20 ans, impliqué dans une tentative de vol sous la menace d’une arme blanche prohibée (couteau) a été arrêté par les éléments de la 4e Sûreté urbaine du chef lieu de wilaya. Les investigations entamées par les enquêteurs avec l’assistance des éléments de la police scientifique, suite à une plainte déposée par une dame contre un inconnu pour vol sous la menace d’une arme blanche de son sac à main, ont permis l’identification et l’arrestation du suspect. Ce dernier a été déféré le 7 janvier 2019 devant le Parquet pour « tentative de vol sous la menace d’une arme blanche ». n

Articles similaires