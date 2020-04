Un spéculateur de produits alimentaires de première nécessité, au chef lieu de daïra de Besbes, a été dénoncé avant-hier par des clients de cette commune. Le mis en cause, selon des déclarations faites aux policiers, stockait dans deux hangars des produits alimentaires dans l’intention de les revendre à ses clients en haussant les prix. Prenant au sérieux la dénonciation, une brigade spécialisée s’est rendue au lieu indiqué où elle a saisi, dans un des entrepôts, 50 quintaux de semoule et 21 kg de denrées alimentaires largement consommées, du beurre, du café divers marques, 650 bouteilles d’huile, 2 604 boîtes de bonbons, 2 090 flacons de boissons diverses, 2 474 unités de produits de nettoyage. Auditionné, le spéculateur par ces temps de crise sanitaire a été traduit par devant le Procureur. Lors de ses diverses activités de police à Drean, la brigade de lutte contre la cybercriminalité dépêchée par la Sûreté de wilaya d’El Tarf, a arrêté l’auteur de publications diffusées sur le réseau social comportant des propos «provocateurs et hostiles» ciblant des éléments des forces de l’ordre de la ville de Dréan, chargés de la sensibilisation sur l’importance du confinement sanitaire partiel, selon le chargé de la communication de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Aussi, cet individu diffusait sur les réseaux sociaux des scènes d’agression de policiers sur des citoyens de cette ville. Ces scènes ont été commentées par des internautes par des propos qui nuisent aux comportements des policiers qui, ce jour-là, opéraient des patrouilles pour faire respecter le confinement entre 19 heures et 7 heures du matin à Dréan. Notons que cette mesure est partiellement exécutée au niveau de plusieurs quartiers de cette ville populeuse. L’auteur a été auditionné et le téléphone confisqué, selon le responsable de la cellule. L’auteur présumé a été placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le Tribunal de Dréan pour «diffamation et incitation» sur les réseaux sociaux. Son jugement aura lieu la semaine prochaine après complément d’enquête. Enfin, selon la même source, un couple de dealers a été arrêté à Ben M’hidi ouest du chef lieu de wilaya. Conduits au commissariat de police, ils ont été auditionnés puis présentés devant le Procureur de la République du Tribunal de Drean qui les a condamnés à deux ans de prison ferme pour le dealer et dix mois avec une lourde amende pour sa complice. Les deux dealers ont été appréhendés avec 308 comprimés de psychotropes qu’ils allaient vendre à des clients de cette agglomération ainsi qu’à des jeunes. M. B.

