PAR INES DALI

Porté disparu dimanche dernier, l’adolescent de 13 ans habitant le village d’El Dhouaougua, dans la commune de Bir Hdada dans la wilaya de Sétif, a été retrouvé mort le lendemain, lundi, pas très loin de son domicile familial, par les éléments de la Protection civile. Le corps sans vie de cet adolescent à peine sorti de l’enfance a été retrouvé «enfoui dans un sac plastique, et abandonné au bord d’une piste située à proximité du cimetière du village Ali Bouchareb, relevant de la commune voisine d’Aïn Hdjar», est-il indiqué dans un communiqué de la Protection civile de la wilaya de Sétif.

Le corps du malheureux garçon a été évacué et placé au niveau de la morgue de l’hôpital d’Aïn Azal, alors qu’une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour identifier les auteurs de ce crime crapuleux, selon la même source, qui a précisé qu’il n’a plus donné signe de vie depuis la soirée du dimanche, quand il était sorti du domicile familial quelques minutes après la rupture du jeûne. Ce crime odieux n’est pas le premier du genre. L’assassinat des petits innocents mettent en alerte toute la société et suscitent son indignation. Cette macabre découverte vient s’ajouter à d’autres au fil des années, comme la mort du petit Yanis en décembre 2020, âgé d’à peine quatre ans, qui a été retrouvé noyé dans un puits à Tizi Ouzou. Ou encore celle de cet autre petit garçon retrouvé sans vie, en janvier dernier, dans la commune de Maâdhid, wilaya de M’sila. Une autre affaire de meurtre qui avait défrayé la chronique est celle de l’assassinat de Chaima, 18 ans. Sa dépouille a été retrouvée près d’une station-service dans la commune de Thénia (Boumerdès), abandonnée après que son ravisseur l’eut violée ensuite tuée à l’arme blanche, en finissant par brûler son corps. L’affaire de la jeune Chaima a suscité l’indignation pour ne pas dire le soulèvement de toute la société, les réseaux sociaux aidant à la publication des messages de colère et des messages de soutien à sa mère. A chaque décès de jeunes, la société entière dénonce ce genre de comportement criminel commis, pourtant, par d’autres personnes qui se fondent dans la société et commettent leur forfait. Les Algériens veulent que la plus grande peine soit appliquée aux tueurs et aux ravisseurs d’enfants. Il y en a même qui demandent tout simplement l’application de la peine de mort pour ceux qui n’ont aucune pitié envers les innocents.

