Le nombre de création de start-up connait une tendance ascendante en 2021 et 2022. Mais le chemin pour atteindre la taille critique en matière de nombre de start-up susceptibles d’améliorer les conditions de la population, l’environnement et l’emploi reste assez long.

Par Khaled Remouche

Le chef de l’Etat a de nouveau affiché l’engagement de l’Etat, à l’issue du Conseil des ministres tenu dimanche dernier, à encourager les jeunes à créer leur propre entreprise, à soutenir les start-up et les développer ainsi qu’à créer un environnement propice susceptible de contribuer à la relance de l’économie nationale.

Dans un geste de reconnaissance du dynamisme que connait cette filière économique, le président a salué le «progrès réalisé au niveau de ce secteur qui connait une attractivité auprès de jeunes compétences et contribue à la création d’emploi et de richesses», lit-on dans le communiqué officiel rendu public à l’issue de la réunion. Idem pour le secteur de l’enseignement supérieur et de la richesse scientifique. Le premier magistrat du pays s’est félicité des efforts de ce département en vue de la création de nombre de start-up par l’Université. «Il a salué la dynamique que connait le système de l’enseignement supérieur visant à encourager les étudiants à créer leur start up», est-il précisé dans le communiqué. Un levier pour réduire le taux de chômage des diplômés. Le chef de l’Etat a également instruit l’Exécutif pour qu’il soumette le dossier des micro-entreprises à la prochaine réunion du gouvernement avant d’être exposé ensuite au Conseil des ministres. Tout cela montre l’intérêt et la volonté des pouvoirs publics de développer le secteur des start-up, et des micro-entreprises dans une visée de création d’emplois et de richesses. La politique économique actuelle a retenu cette orientation essentielle suivant laquelle les start-up et la petite et moyenne entreprises constituent le principal axe de développement économique du pays. Ne dit-on pas que «small is beautiful». Au cours de la rencontre walis-gouvernement, le ministre de l’Economie de la connaissance, Yacine El Mahdi Oualid, a situé justement l’importance de ce secteur pour l’économie nationale. Il a affirmé que le succès économique de l’Algérie repose sur le succès dans la création et le développement des start-up et dans le succès dans le développement de l’économie de la connaissance. Il a également situé les progrès dans la constitution de l’écosystème favorable à la création des start-up. Il a cité l’adoption de la loi portant statut de l’auto-entrepreneur, la plateforme numérique dédiée aux start-up, le fonds de soutien aux start-up, la création de l’incubateur Algeria Venture, un véritable levier pour la création de start up particulièrement innovantes et exportatrices de services. Son département, a-t-il ajouté, recense 5000 porteurs de projets dont 1100 disposent du label start-up. L’autre atout, la décision du gouvernement d’affecter 1 milliard de dinars par wilaya annuellement du FNI – il était destiné auparavant aux projets d’investissements des wilayas à la création de start up -, soit un fonds de 50 milliards de dinars par an à la disposition des jeunes porteurs de projets. Ce département œuvre également à appuyer ces jeunes promoteurs dans leur démarche de prototypage.

Les perspectives en matière de développement des start-up s’annoncent, en outre, meilleures dans la mesure où les universités vont s’impliquer davantage dans la création des start-up par les étudiants et par les diplômés des universités via la création prévue de structures dans chaque université. Les grandes écoles comme l’Ecole supérieure d’informatique, les écoles Polytechniques, l’école supérieure de l’intelligence artificielle, de l’agronomie, les filières bio technologiques, pharmacie, biologie et médecine des universités devront s’impliquer fortement. Car, il suffit que 10% des jeunes diplômés qui sortent chaque année de l’Université dans les filières techniques, de l’environnement et des énergies renouvelables créent leur propre entreprise pour que l’Algérie se rapproche de la taille critique en matière du nombre de start-up créés chaque année et susceptibles d’avoir un impact sur l’amélioration des conditions de vie de la population, sur l’environnement, sur l’emploi en Algérie. Encore faut-il que le coaching de ces entreprises soit au rendez-vous. La formation des coachs, la recherche de l’excellence dans le coaching est la voie royale pour atteindre cet objectif. Les progrès dans la certification qualité des biens et services produits par les start-up sont également requis. Les opérateurs nationaux devront également s’impliquer dans des prises de participation dans les start-up. Le chemin reste donc encore assez long pour que l’Algérie atteigne la taille crique, un minimum de trois ans. La transformation de ces start-up en moyenne entreprise et grande entreprise constitue l’autre challenge. n