Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Walid a annoncé, samedi, le lancement d’un concours national de création d’une plate-forme électronique pour la Présidence de la République, à mettre à la disposition du Médiateur de la République afin de recevoir les doléances des citoyens.

Lors d’une conférence de presse, animée au Centre international des conférences (CIC), en marge des travaux de la 2e édition de la Conférence nationale des start-up «Algeria Disrupt 2022», le ministre délégué a fait état du «lancement d’une plate-forme électronique pour la Présidence de la République, afin d’entrer en contact et recevoir les doléances des citoyens».

Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une initiative, première du genre, où les services de la Présidence de la République ouvrent leurs portes aux chefs de projets innovants et de start-up, invitant ces derniers, ainsi que les centres de recherche universitaire et les laboratoires spécialisés à

«participer à ce concours dédié à la création d’une plate-forme électronique qui sera mise à la disposition du Médiateur de la République».

