Les décisions prises dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres en ce qui concerne l’acte d’investir sont favorablement accueillies par le patronat algérien, qui voit un signe de «confiance» en ce sens que tout opérateur exercera désormais son activité sous le «couvert de la loi» qui le protège de la bureaucratie et d’une éventuelle dérive de l’administration.

D’Abidjan (Côte d’Ivoire), AMIROUCHE YAZID

C’est ce qu’a affirmé le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli, interrogé, hier, à Abidjan, à quelques heures du début de la rencontre d’affaires entre l’organisation patronale algérienne et son homologue ivoirienne, la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

«La question du foncier de façon globale est une question prioritaire pour acter réellement la relance économique et être véritablement à la hauteur de ce que nous pouvons faire et de ce qui est attendu de l’entreprise. C’est synonyme de toute cette volonté affichée par les plus hautes autorités du pays» à dynamiser l’investissement structurant, a affirmé, d’emblée, le président de la CAPC. Samy Agli en veut pour argument le fait que le président Tebboune «a clairement demandé un état des lieux des zones industrielles et instruit le département de l’Intérieur et des Collectivités locales de créer des zones d’équipement dans l’ensemble des communes et des daïras aux jeunes porteurs de projets». «Tout cela va être et doit être traduit dans les faits à travers la création d’entreprises, de postes d’emploi», a-t-il estimé et souhaité.

Pour le numéro 1 de la CAPC, «la nouveauté, que le patronat algérien salue et pour laquelle nous avons plaidé depuis longtemps, c’est l’instruction qui a été donnée d’autoriser le privé à investir dans la création et l’aménagement de zones industrielles. Ce qui est une excellente chose et viendra en appui à toute cette volonté» de valoriser davantage l’action de l’entreprise dans le champ économique et de l’investissement dans le pays.

M. Agli qui mène depuis hier à Abidjan une mission de prospection et de diplomatie d’entreprise visant à défendre le marché algérien et à créer avec la communauté d’affaires ivoirienne un réseau de coopération et de partenariat, a considéré, dans ce sens, que «c’est une bonne et excellente nouvelle». «C’est une réponse à une demande de la communauté économique qui confirme aussi la volonté des hautes autorités à ne pas faire de différence entre public et privé tout en s’appuyant sur la sphère privée pour en faire un allié et construire ensemble notre économie», a-t-il mis en avant.

En ce qui concerne le propos du président Tebboune lors de la réunion du Conseil des ministres, selon lequel le nombre de zones d’activités débloquées «importait» peu, le patron de la CAPC, tout en approuvant la déclaration du Président, a plaidé pour des zones industrielles «optimisées et réellement dédiées» à la création des richesses et des entreprises avec toutes les conditions nécessaires.

Ce que nous constatons, a ajouté M. Agli, c’est que «des zones industrielles souffrent du vide. Certaines ne sont pas exploitées depuis 10 ans, voire 15 ans. S’il n’est pas opportun de pointer la responsabilité des uns et des autres, je pense qu’il faut déjà une optimisation sur le foncier existant, un aménagement de qualité, des routes, des infrastructures, garantir la sécurité, l’électricité, le gaz…Tout cela est important». Le même responsable pense que c’est le message qui a été affiché dès le début par le président de la République avec une orientation vers la micro-entreprise, les jeunes porteurs de projets dans un climat de confiance.

Affichant son adhésion à la démarche du Président dans la quête d’une véritable relance économique qui s’appuierait sur la révision des textes en lien, M. Agli a exprimé sa «satisfaction» quant au fait que l’investisseur va désormais exercer dans un cadre juridique et réglementaire sécurisant pour les chefs d’entreprise…», estimant que cette nouvelle assurance est quelque chose de «très important» dans la mesure où travailler au nom de loi est garant de transparence, de qualité et de compétitivité.

«C’est le premier message que nous retenons de cette démarche des autorités. Le second message est celui de la concrétisation de tous les engagements pris par le Président depuis sa candidature à la présidence. Je cite notamment, le code des investissements, la loi sur les zones libres, le guichet unique…», a conclu le patron de la CAPC. <