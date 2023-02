Un programme de formation de plus de 500 formateurs à travers le territoire national, pour encadrer les étudiants dans la création de leurs start-up, a été lancé lundi, à partir de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Selon le document diffusé par le Comité national de coordination pour le suivi de l’innovation et des incubateurs universitaires, ce programme de formation est organisé dans le cadre de la mise en application de l’arrêté ministériel n 1275 du 27 septembre 2022, consistant en «un diplôme, une start-up/un diplôme, un brevet d’invention» . Des responsables d’incubateurs universitaires de start-up, de maisons de l’entrepreneuriat, de Centres d’appui à la technologie et à l’invention, entre autres, seront formés dans le cadre de ce programme, lors de regroupements régionaux (Centre, Est, Ouest et Sud), a-t-on ajouté dans le document.

Des programmes de formation agréés par le Comité national de coordination pour le suivi de l’innovation et des incubateurs universitaires ont été peaufinés à cet effet, au profit des concernés qui seront formés dans différents domaines dont le «design thinking», «business model canevas» (BMC) et de la formation des formateurs (Training Of Trainers TOT), afin qu’ils puissent accomplir leur mission avec plus d’efficacité, a signalé la même source. La formation de plus de 500 formateurs est la première phase du programme qui sera suivi par une deuxième étape qui portera sur la formation de plus de 1.500, a-t-on ajouté, en précisant que le but de cette initiative est d’assurer aux étudiants concernés par l’arrêté ministériel 1275, a meilleure formation et le meilleur accompagnement.

La session de formation de Tizi-Ouzou concerne les formateurs de l’université de Bouira, Boumerdes, Bejaia, l’Ecole supérieure d’informatique de cette même wilaya (Bejaia) et l’Ecole nationale supérieure de technologie. Elle s’étalera sur trois jours. D’autres universités dont Alger 1, Blida 2, Adrar, Tlemcen, Oran, El Oued et Annaba, abriteront prochainement des sessions de formation dans le cadre de ce programme qui s’étalera jusqu’au 6 mars prochain, précise le communiqué. n

Articles similaires