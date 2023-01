Les dépouilles des martyrs du devoir national, le colonel Menari Mourad, le commandant Dahmani Moussa Mohamed et le sergent contractuel Cheboue Oussama, décédés dans le crash d’un hélicoptère de type MI-171, lors d’une mission d’entrainement programmée dans la région d’El Attaf, dans la wilaya de Ain Defla, ont été inhumées mardi après-midi dans les wilayas de Chlef et de Sétif. Etaient présents aux funérailles, les autorités militaires, civiles et locales ainsi qu’une foule nombreuse, venus présenter leurs condoléances aux proches des martyrs du devoir. Dans une atmosphère empreinte d’émotion, le sergent contractuel Cheboue Oussama a été inhumé au cimetière de Sidi Ali dans la commune de Bouzghaia à Chlef et le commandant Dahmani Moussa Mohamed au cimetière de Sidi Aissa à Ouled Abbes (Chlef). De nombreux citoyens de la wilaya se sont rendus aux domiciles des deux martyrs dans les communes de Bénairia et Oued Fodda pour présenter leurs condoléances à leurs familles et faire part de leur solidarité en cette douloureuse circonstance. Dans la wilaya de Sétif, le colonel Menari Mourad a été inhumé au cimetière de Bencherad à Aïn Oulmene. n

