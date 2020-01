Quatre-vingt-deux Iraniens et 63 Canadiens se trouvaient à bord du Boeing ukrainien qui s’est écrasé en Iran mercredi matin, a indiqué le chef de la diplomatie ukrainienne Vadym Prystaïko. « Nous avons des informations suivantes sur les pays d’origine des personnes tuées dans cette catastrophe: Iran 82, Canada 63« , a écrit le ministre sur twitter. Onze Ukrainiens (deux passagers et neuf membres de l’équipage), dix Suédois, quatre Afghans, trois Allemands et trois Britanniques s’y trouvaient également, a-t-il précisé.

L’avion transportait environ 170 personnes qui ont toutes été tuées dans la catastrophe. L’avion, un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines, avait décollé avant l’aube de l’aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran en direction de Kiev, selon l’agence semi-officielle Isna. Il s’est écrasé sur des terres agricoles à Khalaj Abad dans le district de Shahriar, à environ 45 km au nord-ouest de l’aéroport, selon des médias d’Etat. « Sur les 176 personnes qui ont péri, neuf étaient des membres d’équipage et les autres des passagers » dont 15 enfants, a déclaré le gouverneur adjoint de la province de Téhéran, Mohammad Taghizadeh, cité par Isna. « Il y a actuellement 500 personnels médicaux sur place » pour retrouver les corps. « De toute évidence, il est impossible que des passagers » du vol PS-752 Téhéran-Kiev « soient en vie », a déclaré à Isna le chef du Croissant-Rouge iranien, Morteza Salimi.