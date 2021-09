La docteure Mouloudji Soraya a été installée, lundi, en qualité de directrice par intérim du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, en remplacement du Dr. Djillali Mestari, dont il a été mis fin à ses fonctions, rapporte l’APS.

La cérémonie d’installation a eu lieu en présence de deux responsables de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), représentants du ministre de l’enseignement scientifique et de la recherche scientifique, selon la même source.

Pour rappel, Dr Mouloudji Soraya était une chercheuse permanente au CRASC, titulaire d’un doctorat en traduction et anthropologie. Elle occupé plusieurs postes au niveau du centre, dont celui de chef de département des relations extérieurs et de la valorisation de la recherche, puis sous directrice chargée de la recherche scientifique.

Il est à noter que le CRASC est un établissement national de recherche scientifique, fondée en 1992, et s’intéresse à la recherche dans les questions liées à l’anthropologie sociale et culturelle par le biais de ses différents laboratoires.

