Le technicien tunisien, Adel Ben Ahmed Al Atrach, est devenu le nouvel entraîneur du CR Temouchent, a-t-on appris de ce club de Ligue deux de football (Gr. Ouest).

Le nouvel entraîneur a entamé aujourd’hui sa mission à la tête de la barre technique des «Rouge et Blanc» en les rejoignant au stage qu’ils ont commencé au complexe sportif «Omar Oucief» à Ain Temouchent, en prévision du début du championnat dont le coup d’envoi est fixé au 8 octobre prochain, selon la même source.

Il s’agit de la première expérience d’Adel Al Atrach en Algérie après avoir fait plusieurs passages des clubs omanais, saoudiens et jordaniens.

Il avait également fait partie du staff technique du célèbre club tunisien, l’ES Tunis, avec lequel il a remporté une coupe afro-asiatique.

Il succède à Mohamed Kebdani, qui a mené le CRT à la deuxième place à l’issue de l’exercice dernier et qui a rejoint cet été l’US Remchi, relégué en fin d’exercice passé au troisième palier.

Articles similaires