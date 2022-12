Après 13 matchs joués, le CR Belouizdad, triple-champion d’Algérie en titre, domine la compétition en Ligue 1 Mobilis devant le CS Constantine qui compte deux longueurs en moins avec un match joué en plus. Mais voilà que l’US Biskra est partie accrocher les Belouizdadis chez eux mardi.

Assez pour provoquer la bronca au stade 20 Août 1955 à Ruisseau. Pour les supporters, le jeu proposé par le club n’est pas rassurant en dépit du classement actuel du « Chabab ».

Les deux points perdus à domicile en plus de la prestation délicate des « gars de Lâaquiba », il n’en fallait pas plus pour que les inconditionnels du CRB demandent le départ de Nabil Kouki, driver de l’équipe.



Des choix décriés

A leurs yeux, il n’est pas l’homme de la situation en dépit du fait que les camarades de Zakaria Draoui soient invaincus dans le challenge national avec un bilan de 9 victoires et 4 nuls sur les 13 tests passés jusque-là. Avec la co-meilleure attaque et la meilleure défense, les « Rouge et Blanc » semblent bien partis pour s’adjuger un nouveau sacre national.

Mais les supporters visent plus haut. Et ils semblent persuadés que le technicien tunisien n’est pas celui qui permettra à leur équipe du cœur d’aller chercher la Ligue des Champions CAF. Illustration avec des choix tactiques décriés et des composantes qui ne sont pas celles attendues. D’ailleurs, mardi, il avait décidé de laisser Belkhadem sur le banc. Et ce bien que le jeune attaquant restait sur un doublé lors de la dernière journée contre l’USM Khenchela (2-0).



Il jouera son avenir à Tizi-Ouzou

Sa non-titularisation n’était pas payante puisque la formation de la banlieue d’Alger n’a réussi à marquer qu’une seule fois par l’intermédiaire du très prometteur Mohamed Islam Belkhir. Pour ne rien arranger, l’ex-chef de la barre technique de l’ES Sétif a décidé de le sortir durant la partie. Un coaching qui n’a pas porté ses fruits. Et cela n’a pas arrangé son cas puisque les Biskris ont égalisé à 7 minutes de la fin à la suite d’un penalty causé par Bouchar, expulsé dans la foulée.

Dans l’œil du cyclone, il n’est pas certain que Kouki survive à la contestation même si les résultats sont positifs. Le prochain déplacement, programmé vendredi, chez la JS Kabylie sera celui de tous les dangers pour lui. En tout cas, si jamais la direction veut changer le « fusible », c’est le moment. Le nouveau driver doit avoir le temps pour mettre son système en place sachant que la prochaine sortie en Ligue des Champions CAF sera chez le Zamalek SC le 10 février prochain pour son premier match en phase de poules. Les Algérois sont tombés dans un groupe ‘’D‘’ très relevé en présence de l’Espérance Tunis (Tunisie) et Al-Merrikh (Soudan).