Le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Dr. Djamel Fourar a appelé, lundi, à mobiliser les moyens nécessaires pour procéder à la vaccination anti-COVID-19 et accélérer sa cadence, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé. S’exprimant lors d’une rencontre d’évaluation de la première phase de l’opération de vaccination contre la COVID-19 tenue par visioconférence avec les directeurs de la santé, M. Fourar a appelé « à mobiliser toutes les capacités et les moyens nécessaires pour procéder à la vaccination et accélérer la cadence de cette opération », précise le communiqué. Il a également insisté sur « la nécessité d’étendre l’opération de vaccination à toutes les wilayas du pays en y associant le mouvement associatif et la société civile », ajoute la même source.

