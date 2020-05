Près de 200.000 familles ont bénéficié d’aides alimentaires depuis le début de mise en œuvre des mesures de confinement sanitaire à Blida, pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la wilaya. Il s’agit de prés de 200.000 familles (entre nécessiteuses et impactées par le confinement imposé à la wilaya depuis le 24 mars dernier), qui ont reçu des aides alimentaires, dans le cadre de différentes opérations de solidarité, organisées depuis le début de cette crise sanitaire, a-t-on ajouté de même source. Ces aides, composées notamment de produits alimentaires de large consommation, de fruits et légumes et de viandes, ont été offertes en guise de dons par des bienfaiteurs et des opérateurs économiques de l’intérieur et du dehors de la wilaya de Blida, ciblée, depuis le début de cette pandémie, par un important élan de solidarité de tout le pays. A cela s’ajoute, selon la même source, des aides offertes, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que le groupe pétrolier Sonatrach, qui a fait don de 250 tonnes d’aides alimentaires. La distribution de ces aides s’est déroulée dans de « très bonnes » conditions, et en « toute transparence », grâce à l' »implication des conseils communaux, avec la collaboration des comités de quartiers et de personnes de confiance auprès des citoyens », a-t-on souligné de même source.

