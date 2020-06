Dix millions de personnes contaminées au nouveau coronavirus, Covid-19, dans le monde ! Ce cap a été franchi hier alors que la pandémie ne semble pas s’essouffler, même si sa virulence n’est plus comparable à celle constatée à son début hors de Chine, il y a trois mois. Le nombre de cas déclarés a doublé depuis le 21 mai et plus d’un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur les six derniers jours.

L’Europe est le continent le plus touché, avec 2,6 millions de cas mais, en nombre de morts, les Etats-Unis sont largement en tête ; ils comptabilisent plus de 125 000 décès, alors que le bilan total des morts approche le demi-million. Samedi dernier, les Etats-Unis ont passé la barre des 2,5 millions de contaminations, la pandémie semblant hors de contrôle dans le sud du pays. La Floride notamment a enregistré un nouveau record, avec 9 585 nouveaux malades et 24 morts sur une journée.

Berceau de la pandémie, née en décembre à Wuhan, dans le centre du pays, la Chine croyait en avoir fini avec la Covid-19. Las, le virus a refait son apparition mi-juin à Pékin, au point que les autorités ont dû se résoudre à fermer les écoles et à confiner plusieurs milliers de personnes dans les zones résidentielles jugées à risque. Hier, dimanche, les autorités locales ont annoncé le confinement du canton d’Anxin, situé à 60 kilomètres au sud de Pékin, après la découverte d’une dizaine de cas liés au rebond épidémique pékinois. A Pékin, où 311 cas ont été diagnostiqués et quelque 7,7 millions de personnes testées, «la situation épidémique est grave et complexe», a reconnu dimanche Xu Hejian, un porte-parole municipal.

En revanche, la Corée du Sud poursuit son retour à la normale. Le pays, considéré comme un modèle dans la lutte contre la Covid-19, a réussi à maîtriser la situation grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire. Résultat, le public sera à nouveau autorisé à assister aux rencontres sportives, ont annoncé dimanche les autorités.

Pays le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient, l’Iran a enregistré un record de 144 décès au cours des dernières 24 heures, un plus haut en près de trois mois qui porte le bilan national à 10 508 morts. L’Arabie saoudite, qui a enregistré selon un bilan non exhaustif plus de 164 000 cas confirmés pour 1 346 décès de Covid-19, va devoir se passer de 10,6 milliards d’euros de recettes tirées du pèlerinage de La Mecque. Après avoir accueilli 2,5 millions de pèlerins en 2019, le royaume a dû se résoudre à n’accepter que 1 000 fidèles cette année, pour cause de pandémie.

L’épidémie s’accélère aussi en Inde, qui a dépassé les 500 000 cas de coronavirus et enregistré un record de quelque 18 500 cas dans la seule journée samedi. «Contrairement à la Chine, où la pandémie était relativement plus concentrée, autour de Wuhan et de quelques autres villes, l’Inde a une diffusion plus étendue qui rend les choses un peu plus compliquées pour le système de santé», a expliqué à l’AFP Anant Bhan, un expert en santé publique. Mais le Sri Lanka voisin, où seules 11 personnes ont succombé au virus, a mis fin hier aux mesures de confinement qui avaient été réintroduites fin mai, dans la crainte d’un rebond épidémique.

En Amérique Latine, la Bolivie a connu samedi un record de cas quotidiens de coronavirus, soit 1 253 infections supplémentaires, portant le nombre total à 30 000. «Nous entrons dans une phase d’augmentation rapide des cas de Covid-19», a reconnu le ministre de la Santé, Eidy Roca. <

