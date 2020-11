Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont adressé 1.191 mises en demeure à des locaux de commerce pour infraction aux règles et mesures préventives contre la pandémie de la covid-19, et procédé à la fermeture immédiate de 209 commerces, a indiqué dimanche un communiqué des mêmes services.

«Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont recensé à travers les différents territoires de compétence, 6.924 opérations de contrôle de commerces et de magasins, dans le cadre du renforcement du contrôle des différentes activités commerciales pour garantir le respect de l’application des mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus», précise la même source. Et d’ajouter que «cette opération a été effectuée sur deux phases, la première opérée individuellement par la police (1.915 opérations), tandis que la seconde (536 opérations) a été effectuée au niveau de commissions diverses».

