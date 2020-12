Les autorités tunisiennes ont décidé, mardi, de prolonger l’ensemble des mesures de prévention barrières contre la propagation du nouveau coronavirus jusqu’au 15 janvier prochain, en particulier le couvre-feu nocturne en plus de l’interdiction de tout rassemblement de plus de quatre personnes y compris les festivités à l’occasion du Nouvel An. Lors d’une conférence de presse à Tunis, le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi, a exposé les derniers développements de la situation épidémiologique de son pays tout en énonçant l’ensemble de mesures révisées et actualisées suite à l’évaluation de la situation sanitaire en Tunisie et dans le monde. M. Mehdi a assuré qu’il a été décidé de continuer à mettre en oeuvre les mesures générales prises le 6 décembre 2020 et adhérer à l’application de toutes les mesures préventives et protocoles de santé jusqu’au 15 janvier 2021 outre la poursuite de l’application de l’interdiction de la circulation interprovinciale, exception faite pour des cas d’urgence absolue.

