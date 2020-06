Le déconfinement progressif marqué par la reprise d’activité dans certains créneaux a donné lieu à des comportements plus qu’inquiétants, car porteurs de risque de propagation de la pandémie de la Covid-19. Les chiffres communiqués quotidiennement ne sont pas rassurants trois mois après les premières mesures de confinement sanitaire et ses restrictions.

C’est d’autant plus incompréhensible que le pays est engagé, depuis une semaine, dans la phase II du déconfinement qui ne recommande pas le maintien des mesures barrières, notamment le respect de la distanciation sociale et le port des bavettes.

Or, le respect de ces mesures et l’accompagnement de l’assouplissement et le déconfinement graduels par des comportements en phase avec les exigences de la crise sanitaire ne sont pas hélas au rendez-vous.

Certains comportements autour de la reprise de l’activité du tramway à Alger, à titre d’exemple, où se sont constituées des cohues de voyageurs comme si le pays ne vivait plus l’urgence sanitaire, résonnent plus que jamais comme une attitude d’imprudence et de défiance de la réalité.

Cependant, dans certains endroits et moments, le citoyen a été dans le même moyen de transport d’un comportement exemplaire en veillant, dans une discipline collective, au respect des règles de prévention recommandées par les autorités sanitaires.

Parmi eux, il y a même ceux qui se sont adressés aux agents contrôleurs de la Setram leur recommandant de renforcer leur présence sur les lieux, de manière à pouvoir intervenir efficacement dans la gestion des flux de voyageurs pour éviter un entassement à l’intérieur qui risque de générer de nouveaux cas de contamination au virus.

Des doléances d’autant plus utiles puisqu’elles rappellent les mesures complémentaires prises il y a quatre jours par le gouvernement Djerad selon lesquelles, «les activités de transport urbain et interurbain de voyageurs par bus et par tramway sont soumises à la limitation du nombre de voyageurs…» Idem pour d’autres activités notamment les commerçants où les lignes de démarcation ne sont pas respectées donnant ainsi l’image de vendeurs irresponsables.

C’est de façon globale, les comportements similaires observés à l’approche de l’Aïd où il n’y avait pas un suivi rigoureux aux mesures prises par le gouvernement en interdisant la circulation des véhicules pendant les deux jours de la fête et le couvre-feu qui a été réaménagé pour s’étaler de 13 heures jusqu’à 7 heures le lendemain.

Pourtant, les voix politiques comme les autorités sanitaires n’ont pas cessé d’appeler à un surcroît de vigilance et d’adhésion aux mesures barrières pour pouvoir briser la chaîne de la transmission de la pandémie.

Le ministre de la Santé a recommandé lors de la réunion du Conseil des ministres «une nécessaire et grande vigilance pour éviter un retour en arrière de la situation épidémiologique».

«Il est vrai qu’il y a reprise de certaines activités, mais ceci n’empêche pas que les gens n’en fassent pas une lecture comme lorsqu’ils ont vu le nombre de décès baisser, ils se sont dit ‘tout est derrière nous’». Absolument pas. Ils ne doivent pas baisser la vigilance comme on l’a vu aux premiers jours de Ramadhan», alertait, pour sa part, Mohamed Bekkat Berkani, professeur et membre du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évaluation de la pandémie. «Au contraire, ils doivent toujours penser à garder la distanciation sociale, à porter un masque qu’ils peuvent fabriquer même chez eux sans avoir recours aux masques chirurgicaux, à se laver les mains régulièrement», a-t-il ajouté. Pour le médecin, «il n’est nullement dit qu’ils doivent faire leurs courses en rentrant tous à la fois dans un magasin, il faut respecter la loi, sinon il y aura des mesures de protection légales, c’est-à-dire fermer les magasins».

Autrement dit, la bataille contre la Covid-19 est loin d’être gagnée. Elle exige plutôt davantage de vigilance. Le retour de certaines activités ne devrait pas être synonyme d’imprudence et de non-respect de la prévention. D’autant plus que le virus est toujours en activité, avisent les spécialistes. <

