TIZI-OUZOU, 28 juil 2021 (APS) – Une cagnotte pour doter cinq hôpitaux de la wilaya de Tizi-Ouzou de générateurs d’oxygène, a été mobilisée par la société civile, afin de contribuer à la prise en charge des malades atteints de la Covid-19, a-t-on appris, mercredi à l’APS, le président de la Chambre du commerce et d’industrie (CCI) Djurdjura, Lakdhar Madjene. Cette décision a été prise lors d’une réunion qui a regroupé, au siège de la Wilaya de Tizi-Ouzou, différentes organisations de la société civile, des médecins, des donateurs et des investisseurs, au niveau du siège de la wilaya, pour discuter des voies et moyens à mettre en place afin de participer activement dans la lutte contre cette pandémie, a indiqué à l’APS, ce même responsable, qui a co-présidé cette réunion. « Des donateurs ont collecté une somme importante pour l’achat de générateurs d’oxygène et nous en tant que société civile nous avons décidé de piloter l’opération d’achat de ces équipements pour le compte de cinq hôpitaux qui sont Azazga, Ain El Hammam, Boghni, Draa El Mizan et Larbaa n’Ath Irathen », a expliqué M. Madjene. Une commission chargée de la prospection auprès des fournisseurs, des fabricants ou des importateurs de ces équipements, a été installée, lors de la même rencontre, a-t-il ajouté. Lors de cette même rencontre une organisation appelée « Solidarité Oxygène » a été créée avec comme objectif de fédérer toutes les initiatives de solidarité au profit du secteur, dans le cadre de cette pandémie du nouveau coronavirus. L’objectif étant de regrouper toutes ces actions pour avoir une offre globale et réduire ainsi le coût des ces équipements médicaux. « Solidarité Oxygène » est, à cet effet, ouverte à toutes les initiatives locales ou hors wilaya. A noter que la wilaya de Tizi-Ouzou connaît depuis quelques jours, une vaste mobilisation de la société civile pour l’acquisition d’appareils de production d’oxygène (générateurs, concentrateurs, et obus) au profit des structures de santé. Mardi soir, l’Etablissement public hospitalier de la ville côtière d’Azeffoune a été doté d’un générateur d’oxygène acquis dans le cadre d’une démarche de solidarité initiée par la société civile. Cet équipement a été acquis à crédit pour un montant de plus 13 millions de DA, par l’association « El Rifq Bi El Yatim » qui dispose d’un délai de 5 jours pour payer le fournisseur. Aussi une quête, qui a suscité une large adhésion des citoyens, commerçants et bienfaiteurs de la région, a été lancée afin de réunir le montant de cet équipement médical. L’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, a voté, lundi dernier, lors d’une session réservée à l’examen de la situation pandémique et à l’adoption du budget supplémentaire 2021, un montant de 40 millions de DA au profit du secteur de la santé, afin de renforcer les moyens de prise en charge des malades de la Covid-19.(APS)

