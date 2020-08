Le Groupe de Services portuaires (SERPORT) et l’Entreprise de gestion des ports et abris de Pêche d’Alger (EGPP) ont annoncé jeudi la suspension, jusqu’au 11 août prochain, de l’activité de la Poissonnerie d’Alger, dans le cadre des mesures de prévention de la Covid-19. «En application des décisions issues de la réunion du 23 juillet dernier du Comité de suivi de l’évolution de la Covid-19 au port d’Alger, il a été décidé de suspendre l’activité de la Poissonnerie d’Alger du 29 juillet au 11 août 2020 afin de suivre de près l’évolution de la situation épidémiologique et l’efficacité des mesures sanitaires prises auparavant», lit-on dans un communiqué conjoint (Serport et EGPP) publié sur la page Facebook de l’Annexe administrative du port de pêche d’Alger. Par mesure de précaution, il a été décidé également «d’exiger aux revendeurs la présentation, à la date de reprise de l’activité, d’une déclaration sur l’honneur attestant le bon état de santé de l’ensemble des travailleurs du carré de vente». Le communiqué fait état, en outre, de la décision d’avancer l’horaire d’ouverture de la Poissonnerie à 04h00 du matin pour la procédure d’inspection vétérinaire des ressources halieutiques, qui devra durée au plus tard jusqu’à à 05h00, ainsi que de l’obligation du respect des gestes barrières afin d’éviter toute éventuelle contamination. Par ailleurs le communiqué met l’accent sur l’intensification impérative des opérations de nettoiement et de désinfection, en collaboration avec les services compétents de la wilaya. (APS)

