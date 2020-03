La Chambre régionale des notaires du Centre a tenu à apporter sa contribution en matière d’aide aux médecins et aux personnels soignants en charge de la lutte contre le coronavirus au CHU Frantz-Fanon de Blida. Du matériel de protection comprenant combinaisons, tabliers, gants, masques, lunettes-masques, sur-chaussures, gel alcoolisé et kits de stérilisation, a été livré dimanche en début d’après-midi. Deux autres livraisons en provenance des Chambres régionales de l’Est et de l’Ouest viendront incessamment compléter ce premier arrivage.

Maître M. Amrou, coordinateur de la wilaya de Blida, avait pris contact au nom de ses pairs avec le Directeur général du CHU Frantz-Fanon pour lui proposer l’aide de la Chambre régionale du Centre pour tout ce qui concerne la protection des personnels soignants mobilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Une liste des besoins a ainsi été établie dont une partie a été livrée aujourd’hui par le président de la Chambre des notaires du Centre, Mohamed Amine Arbane, son secrétaire général Chafai Ihsen Abbès et le trésorier Noukheila Abderrahmane. « Nous avons fait du mieux que nous pouvions afin de livrer ce matériel dans les plus brefs délais. Nous sommes conscients de son urgence, de sa nécessité pour les médecins et les soignants. Des difficultés liées aux disponibilités du marché ont fait que nous n’avions pas pu l’acquérir plus tôt. Nous sommes allés le chercher à l’est du pays. Il nous a fallu une semaine. Ce matériel aurait pu être livré les 16 ou 17 mars. Les importateurs préfèrent d’autre part traiter avec des commerçants, ce qui a retardé son acquisition », explique le président de la Chambre régionale du Centre, qui ajoute rassurant : « De nouvelles livraisons émanant de nos confrères des Chambres régionales des notaires de l’Est et de l’Ouest arriveront demain et après-demain.» Monsieur Arbane se dit, d’autre part, prêt à répondre à toute demande de l’hôpital : « Les notaires sont disponibles, si on nous demande de ramener d’autres produits, nous le ferons.» La disponibilité affichée par les notaires fait plaisir à entendre et à voir en ces temps difficiles. Les moyens matériels affrétés par l’Etat et le peu d’infrastructures adaptées risquent d’être dépassés par l’inévitable augmentation du nombre de cas touchés par le Covid-19 dans les jours à venir ; en effet, beaucoup de nos concitoyens semblent avoir intériorisé cette éventualité.

La bataille contre le coronavirus, qui n’en est qu’à ses débuts, sera sans aucun doute dévastatrice en l’absence d’une solidarité agissante de la part des différentes catégories de la société, corporations, organisations professionnelles, associations et individus. L’élan de solidarité qui commence à peine à se faire jour parmi les industriels et autres hommes d’affaires de Blida est encore timide pour pouvoir porter ses fruits. L’adhésion n’est pas si franche et reste en deçà des attentes de la population de la wilaya qui n’a eu de cesse d’alerter sur l’urgence de la situation avec parfois des rappels un peu durs à l’égard de leurs « industriels et hommes d’affaires » qui « mettaient leurs millions dans les campagnes électorales ». Puisse cette solidarité et cette disponibilité faire des émules. Le matériel de protection est arrivé à bord de deux véhicules particuliers de types 4×4 conduits par le président de la Chambre régionale des notaires du Centre, le secrétaire général et le trésorier. Cette première livraison sera suivie d’une deuxième provenant de Chéraga puis des dons émanant des Chambres régionales de l’Est et de l’Ouest. Les notaires entendent stimuler la solidarité entre les Algériens en ces moments difficiles. Ils se veulent un exemple à suivre. « Nous voulons stimuler les autres, les pousser à apporter leur contribution et leur concours. Cela fait plus de 21 jours que le virus est là… Les associations n’ont pas fait grand-chose », lance le président de la Chambre, en poursuivant « il est temps de réagir ». Il est, en effet, temps de réagir. Les associations de la société civile, les syndicats et les organisations patronales ont mis du temps à prendre conscience de la nécessité de se mobiliser au vu de l’ampleur des risques, du manque de moyens dans les hôpitaux. « Nous avons 11 lits de réanimation, équipés de respirateurs et de moniteurs de surveillance », nous dit un responsable du CHU Frantz-Fanon. « Nous les utilisons en rotation. Nous avons demandé à ce qu’on nous ramène les respirateurs disponibles ailleurs pour augmenter notre capacité de prise en charge. Nous nous préparons comme on peut à l’épidémie. Un nouveau bâtiment sera réservé aux malades atteints de coronavirus. Ceux qui sont en réanimation dans les UMC y seront transférés et de nouveaux lits installés pour le transfert des cas de détresse respiratoire présents au niveau du service de cardiologie. Un nouveau service de confinement est prêt aussi, il présente de meilleures conditions avec chambre individuelle, télévision, réfrigérateur. Les médecins généralistes au niveau de certains services nous fourniront les moyens dont ils disposent et se mettront eux-mêmes à la disposition de la lutte contre le coronavirus ».

Le responsable interrogé marque une pause avant de poursuivre : « Le nombre de cas atteints de coronavirus ne cesse de croître, le nombre de décès aussi, les personnes confinées chez elles et toutes celles qui ont été mises en contact avec un porteur de virus. Les citoyens doivent avoir un comportement responsable et respecter les consignes de confinement édictées par les autorités. Cette épidémie est l’affaire de tous ». n