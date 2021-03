Six nouveaux cas du variant britannique du coronavirus (Covid-19) ont été détectés en Algérie, a annoncé jeudi l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) dans un communiqué publié sur sa page Facebook. « Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, et suite à la confirmation le 25 février dernier de deux cas porteurs du variant britannique à Alger, six autres cas porteurs de ce même variant ont été détectés ce jour 04 mars 2021, au niveau des laboratoires de l’IPA », indique le communiqué. « Il s’agit de quatre sujets contacts, détectés dans le cadre des enquêtes épidémiologiques autour de l’un des deux premiers cas et de deux nouveaux cas, actuellement en isolement au niveau de l’EHS d’El-Kettar et de l’EPH de Rouiba », a précisé l’IPA. Deux premiers cas du variant britannique du Covid-19 ont été détectés, le 25 février dernier, en Algérie chez un membre du personnel de santé de l’EHS de Psychiatrie de Chéraga (isolé actuellement) et chez un immigré venant de France pour l’enterrement de son père, rappelle-t-on.

Capture écran du post publié sur la page facebook de l’IPA