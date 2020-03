Six nouveaux confirmés du coronavirus (COVID-19) ont été enregistrés lundi en Algérie, portant à soixante (60) le nombre total des personnes infectées dans le pays, dont quatre (4) décès, a annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué. Il s’agit de « deux (2) cas à Alger, un (1) cas à Bouira, un (1) cas à Bordj Bou-Arreridj, un (1) cas à Tizi-Ouzou et un (1) cas à Annaba« , a précisé la même source. Le ministère a indiqué, en outre, que « l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts », ajoutant que le dispositif de veille et d’alerte mis en place « demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau« .

