C’est une véritable accalmie de la pandémie de Covid-19 que continue de connaître l’Algérie depuis la décrue entamée après le pic du 25 janvier dernier à 2521 cas confirmés, dans un contexte de faible taux vaccinal.

PAR INES DALI

Sur les cinq derniers jours, les contaminations sont restées sous la barre de 20 cas quotidiens. Avant-hier, samedi, le pays a enregistré une deuxième fois zéro décès après celui enregistré le 11 mars dernier, et les autres jours le nombre de morts est resté cantonné entre 1 et 2 cas. L’autre constat qui témoigne de la nette amélioration de la situation épidémiologique en Algérie est que le nombre de guérisons dépasse celui des contaminations.

Les bilans quotidiens sont de plus en plus rassurants. Les plus rassurants que le pays ait connus depuis l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en Algérie il y a un peu plus de deux ans. Ce qui laisse place à l’optimisme après les pénibles périodes des vagues successives du Covid-19, notamment la troisième de juillet-août 2021 et qui a été la plus meurtrière.

Il y a donc, certes, une vague d’optimisme, mais ce n’est pas pour autant le moment de se dire que la pandémie a fait son temps et de céder à des attitudes dont le résultat pourrait être l’inverse de celui enregistré actuellement. C’est, du moins, l’avis des professionnels de la santé qui, tout en se montrant rassurés quant à la situation épidémiologique, mettent l’accent sur la nécessité de ne pas se départir des mesures de prévention, mais aussi de la vaccination qui reste, selon eux, «le moyen le plus sûr» de faire face à la pandémie et de continuer à enregistrer une baisse des cas.

S’exprimant à ce propos, le Pr Riyad Mehyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19, a déclaré que «la situation sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus en Algérie s’est beaucoup améliorée, ce qui est un motif de satisfaction». Mais, a-t-il enchaîné, dans une émission de la Chaîne 1 de la Radio nationale, «cela ne signifie pas que la pandémie a été complètement éliminée, d’autant plus qu’elle continue de sévir dans d’autres pays» qui enregistrent une hausse des infections au Covid-19 ces derniers jours. C’est le cas de certains pays d’Asie, d’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis. Mais ces pays sont bien vaccinés, ce qui leur permet de maîtriser la situation. Ce qui a fait dire au membre du Comité scientifique que «la vaccination est toujours considérée comme la seule solution pour faire face à la pandémie».

C’est également une occasion pour le Pr Mehyaoui de revenir sur «la nécessité de la vaccination» et de réitérer son «appel aux citoyens réticents» d’aller recevoir les doses de l’anti-Covid-19. Il a précisé, à ce propos, que «tous les centres vaccinaux sont toujours ouverts». Malgré les différentes campagnes de sensibilisation et tous les moyens humains et matériels mis en œuvre pour réussir l’opération vaccinale et atteindre l’objectif d’injecter les anticoronavirus à 70% de la population de plus de 18 ans en fin décembre 2021, le résultat a été nettement en-deçà des prévisions.



Vaccination : 30 à 32% des plus de 18 ans ont reçu les deux doses

Le membre du Comité scientifique n’a pas manqué de faire montre de sa désolation face à cela. «Malheureusement, malgré toutes les assurances, il y a toujours une réticence de la part des citoyens à se faire vacciner», a-t-il dit, ajoutant que les chiffres concernant la vaccination n’ont pas beaucoup changé depuis le début de l’opération et faisant savoir que «35% des personnes éligibles à la vaccination ont reçu la première dose, 30% les deux doses, alors que seules 2,5% ont reçu la troisième dose». Intervenant à propos de la vaccination, le directeur de l’Institut Pasteur Algérie (IPA), Fawzi Derrar (Lire entretien), a estimé que «la réticence se fait sentir notamment dans les grandes villes», avant de commenter que cela «réduit l’efficacité du système national de prévention contre le virus». Il a donné un autre taux des vaccinés avec les deux doses, annonçant qu’il était autour de 32%.

Voulant se montrer rassurant quant aux anticoronavirus, le Pr Mehyaoui a indiqué que «les vaccins anti-Covid que l’Algérie a acquis n’ont pas provoqué d’effets secondaires importants», avant de revenir sur le fait que «c’est en temps d’accalmie qu’il faut aller se faire vacciner», insistant que «la situation épidémique confortable que traverse l’Algérie est une opportunité pour se rendre dans les centres sanitaires pour se faire vacciner». Il a, par ailleurs, appelé les citoyens souffrant de maladies chroniques, ceux ayant une insuffisance immunitaire ainsi que les personnes âgées et celles qui ne sont pas vaccinées, à rester vigilants et à respecter au maximum les mesures de prévention et les gestes barrières dans les lieux fermés.

Toutes ces recommandations du membre du Comité scientifique ont pour objectif de faire en sorte que l’amélioration de la situation épidémiologique que connait le pays ne soit pas balayée par simple manque de vigilance. Il a mise en exergue que la situation qui s’améliore a permis au pays de reprendre vie à travers le retour à l’activité de pratiquement tous les secteurs. Il a cité, dans ce sens, les derniers à être attelé au train de la reprise, à savoir les activités touristiques qui ont dû subir, elles aussi, des pertes colossales. Il a affirmé que la situation épidémique confortable a fini par avoir «un impact positif sur certains secteurs, comme les agences de tourisme qui ont repris leurs activités à l’occasion des voyages organisés pour le rituel de la Omra», décidé tout récemment. «Ce que j’ai considéré comme un catalyseur également pour assouplir le protocole sanitaire au niveau des mosquées à l’occasion du Ramadan, et cela en coordination avec le ministère des Affaires religieuses. Les mesures de cet assouplissement seront révélées dans les prochains jours.

Tentant de sensibiliser encore plus quant aux bienfaits de l’amélioration de la situation épidémique sur d’autres plans, l’invité de la Radio est, par ailleurs, revenu sur les dernières mesures prises consistant en l’allègement aux frontières des conditions d’entrée sur le territoire national, à savoir la suppression du test antigénique pour tous les voyageurs, et la présentation seulement du pass vaccinal de moins de neuf mois pour les vaccinés et d’un test RT/PCR de moins de 72 heures pour les non-vaccinés. n